Aterriza en España un tercer avión militar con 250 evacuados de Oriente Medio

Un avión Airbus A330 del Ejército del Aire con 250 civiles evacuados por la escalada bélica en Oriente Medio ha aterrizado este martes en España procedente de Omán, según ha informado el Ministerio de Defensa.

Se trata de la tercera evacuación que realizan las Fuerzas Armadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió atacando una decena de países del Golfo Pérsico. En las dos misiones anteriores finalizadas la semana pasada, se consiguió rescatar con éxito a 175 españoles en la primera operación, y a 171 en la segunda.

En ambas el Ministerio de Defensa empleó un A330 que despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y aterrizó en Omán. En total, hasta el momento se ha producido la salida de alrededor de 4.000 españoles.