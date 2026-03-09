Lunas de miel en vilo: la tensión con Irán enfría los viajes al Sudeste Asiático

Las lunas de miel al Sudeste Asiático llevan años protagonizando los viajes de muchas parejas castellanomanchegas tras la boda. Destinos como Sri Lanka, Indonesia o Tailandia se han consolidado como una de las rutas más habituales entre los recién casados, atraídos por la combinación de playas, cultura y precios competitivos frente a otros destinos de larga distancia.

Pero en las últimas semanas ese itinerario idílico convive con una pregunta incómoda: qué pasará con un viaje planificado con meses de antelación si la tensión internacional escala y altera rutas aéreas, seguros o recomendaciones de viaje.

Agencias y recién casados hablan de reservas mantenidas con cautela, consultas constantes y decisiones aplazadas. No se trata tanto de cancelaciones masivas como de una incertidumbre que se cuela en el momento más esperado del calendario nupcial: maletas preparadas, itinerarios pagados y la sensación de que, por primera vez, el viaje de novios depende del rumbo de la geopolítica.

"No se recordaba tanta incertidumbre desde la pandemia" Ahora mismo el principal problema, tanto para las agencias como para las parejas, es la incertidumbre que atraviesa a las lunas de miel que deberían comenzar en la segunda quincena de marzo. Pedro Valdés, director de Viatum en Guadalajara, trabaja a contrarreloj intentando conseguir respuestas por parte de aerolíneas y hoteles y, de manera paralela, tranquilizando a esas parejas que ven cómo su viaje podría verse alterado de manera inminente. "Alrededor del 60% de las lunas de miel que organizamos tienen como destino el Sudeste Asiático. De primeras resulta económico y atractivo apostar por Sri Lanka, Indonesia o Tailandia, pero la irrupción del conflicto nos deja en una tesitura de incertidumbre que no recordábamos desde la pandemia", explica. El peso de esta región en los viajes de novios no es casual. Según datos del sector turístico, el Sudeste Asiático concentra una parte importante de los viajes de larga distancia de parejas de la región, especialmente entre marzo y junio, coincidiendo con la temporada alta de bodas. Aluvión de cancelaciones turísticas: "El 90% de los grupos asiáticos no van a venir"