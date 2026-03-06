Aluvión de cancelaciones turísticas: "El 90% de los grupos asiáticos no van a venir"
- El trabajo de los guías turísticos de Toledo ha caído en picado y aseguran que "la ciudad está casi vacía"
- Preocupa la incertidumbre de cara a Semana Santa y también las cancelaciones de grupos estadounidenses
El conflicto entre Irán y Estados Unidos comienza a reflejar las primeras consecuencias económicas en el sector turístico de Castilla-La Mancha. Solo en esta semana, la ciudad de Toledo, el punto que más visitantes atrae de toda la región, ha visto cómo se cancelaba el 90% de los grupos de asiáticos que tenía cerrados para estos días.
Un efecto económico que afecta a hoteles, pero también a guías turísticos y organizadores de lunas de miel, que tratan de buscar soluciones de última hora para aquellas parejas que no pueden llegar a sus destinos porque el espacio aéreo está cerrado.
"Alrededor de un millar de turistas no han podido venir"
Las consecuencias de los bombardeos entre Irán y Estados Unidos son especialmente tangibles en Toledo porque, durante los meses de febrero y marzo, el 90% del turismo que llega entre semana proviene de Asia. El problema ahora reside en que la mayor parte de los vuelos que proceden de estos países atraviesan el espacio aéreo de Irán o realizan escalas en Emiratos Árabes Unidos.
"El turista asiático estándar que visita Toledo viaja desde China, Corea del Sur, Taiwán o Japón vía Dubái y aterriza en Barcelona. Desde ahí inician un tour por España que dura alrededor de una semana y en el que Toledo es una de las paradas donde pasan un día entero", explica Víctor Iglesias, director de la Asociación de Hoteles de Castilla-La Mancha.
Aunque todavía no tienen datos exactos de pérdidas económicas, Iglesias sostiene que, desde que comenzaron los bombardeos el pasado fin de semana, no han podido llegar cerca de 70 grupos de turistas asiáticos. Teniendo en cuenta que cada grupo ronda los veinte integrantes, en los últimos cinco días Toledo ha dejado de percibir alrededor de mil turistas.
Una situación que afecta a los guías turísticos: "La ciudad está casi vacía"
Desde la Asociación de Guías Turísticos de Castilla-La Mancha no recuerdan una cancelación tan abrupta de visitantes desde la pandemia. Esto se debe a que el conflicto se ha iniciado en marzo, un periodo donde, con motivo de las vacaciones del Año Nuevo chino, se concentra el mayor porcentaje de estos visitantes.
"Esta semana se han empezado a producir cancelaciones en cascada. Prácticamente el 90% de los grupos asiáticos que iban a venir a lo largo del mes de marzo ya no lo harán. Se han podido salvar unos pocos que han podido volar de manera directa desde Japón o Corea, pero son una minoría", relata Valle Vicente, presidenta de la Asociación de Guías Turísticos de Castilla-La Mancha.
A raíz de esta situación, el trabajo de los guías de la ciudad de Toledo ha caído un 80%. Tanto es así que las esperanzas para remontar las pérdidas económicas de los últimos días recaen en los turistas españoles y europeos que puedan llegar durante el fin de semana.
Se trata de una situación que preocupa por sus efectos en el medio plazo: "Además del turismo asiático, esta semana hemos visto cómo se han paralizado e, incluso cancelado, las reservas de ciudadanos estadounidenses que han preferido dejar sus viajes para otro momento, entendemos que por precaución", detalla Vicente.