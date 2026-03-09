¿En qué te gastaste tu primer sueldo? Reflexionamos sobre su importancia

Hay primeras veces que nunca se nos olvidan. Y una de ellas es nuestro primer sueldo. ¿Qué hicimos con él? ¿Tomamos la decisión correcta?

En este episodio de Economía de bolsillo, Lourdes Castro se lo pregunta a varios expertos en economía y analiza las respuestas con Sara Vicent, especialista en educación financiera y autora del libro Con el dinero no se juega.

Pedro Rey Biel es experto en economía del comportamiento, pero también mago ilusionista. Y fue precisamente en una actuación de magia cuando ganó su primer sueldo. Lo hizo además en un programa de TVE llamado Cajón desastre. "Me acuerdo de que me lo gasté en una cadena de música [...] Me lo gasté en algo que me daba alegría, que es la música y el escuchar". Viajar suele ser otra de las cosas en las que algunos invierten su primer sueldo. Es el caso de José Trecet, periodista económico: "Ahorré para pagar un viaje a Egipto con la que hoy es mi mujer". Lourdes Castro le ha preguntado cómo ve esa decisión a día de hoy: "Excelente [...] En la vida, cuando eres joven, tanto importan el dinero como las experiencias". ¿El dinero que nos gastamos en experiencias suele darnos más alegrías que el que nos gastamos en cosas? Sara Vicent opina que depende. "Yo creo que aquí lo más importante es la reflexión y la conciencia y la intención que pongamos al gastar el dinero". En casi todos estos primeros trabajos nos enfrentamos a sueldos bastante pequeños. ¿Tiene sentido ahorrar parte de un sueldo que es muy pequeño? Para Sara Vicent, como experta en educación financiera, "una salud financiera no depende tanto de la cantidad como de los hábitos financieros que realizamos con esas pequeñas cantidades". Elisabet Ruiz Dotras, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, usó su primer sueldo para independizarse. Y a partir de ese momento tuvo que gestionar todo su dinero de forma autónoma y hacer presupuestos. Pero, ¿podemos empezar a hacer presupuestos cuando todavía no nos hemos independizado? "Lo más importante es el hecho de ser consciente de que necesito tener un presupuesto, es decir, practicar en pequeño lo que luego, cuando dentro de poco me independice, necesitaré hacer", afirma Sara Vicent.