El hombre que se reía de sí mismo

Nieves Herrero estaba en el escenario de los premios Antena de Oro cuando nombró a Fernando Ónega para recoger el galardón. Subió con ese paso sereno y cadencioso del que no va a correr ni así se queme su casa, algo muy propio de los gallegos de la Terra Chá lucense. Ya estaba con el galardón en sus manos dispuesto a soltar unas palabras de agradecimiento al jurado cuando la presentadora del acto se fijó en su hijo pequeño, de apenas unos siete años, que miraba desde la platea perplejo a su padre y a todo aquel escenario de luces y candilejas.

Nieves bajó, lo subió en su regazo y lo plantó al lado del padre. Al chaval casi le dio un ataque de pánico cuando le preguntó qué quería ser de mayor. No sabía qué responder. Su padre entonces le sacó del apuro.

—Quiere ser gilipollas.

Nieves Herrero se escandalizó, pero entre el público brotaron unas risas comedidas.

—¿Y por qué? —se atrevió a preguntar.

—Porque cuando vamos de la mano por la calle siempre me escucha decir: "¡Pero qué coche tiene ese gilipollas!", y sobre todo "¡pero qué tía tiene ese gilipollas!".

Para entonces todo el público ya había estallado en una sonora carcajada que se prolongó durante unos minutos. Así conocí a Fernando Ónega, hace unos cuantos años, en el Hotel Samil de Vigo, donde se celebraba la gala. Lo conocí en persona, porque ya desde mi primera adolescencia recuerdo escucharle en Hora 25 de la Cadena Ser, en unas reflexiones tan templadas y moderadas como esa voz inconfundible que le ha caracterizado siempre.

Si el hábito hace al monje, a Fernando lo hizo esa voz tan ondulada, como los valles y montes de nuestra Galicia natal, tan acaída para conversar a izquierda y derecha, eso que ahora nos parece tan difícil.

Por eso quizás Adolfo Suárez pensó en él para su tramo más complicado, el tránsito de la dictadura a la democracia. Por eso fue también la voz de la Transición, el autor de las frases más recordadas del entonces presidente, empeñado en convencer a tirios y troyanos de que hablasen entre ellos. El recordado "Puedo prometer y prometo" lleva su firma, igual que otra frase más alambicada, pero igualmente necesaria ante los malos aires del Bunker: "Hay que elevar a categoría de normal lo que ya en la calle es normal". Es decir, los partidos, los sindicatos, las urnas.

Él también evolucionó a su manera, desde la prensa próxima al régimen a la sala de máquinas de aquella ruptura pactada que fue la Transición.