La brecha de género en la práctica deportiva se ha reducido en 2025 hasta mínimos históricos. Es decir, cada vez son más las mujeres que dedican su tiempo a un deporte de competición y mantienen su implicación a lo largo del tiempo.

Aunque el compromiso puede variar con el paso de los años debido a la conciliación familiar, las jugadoras del equipo de rugbi toledano, Las Águilas, continúan compitiendo a nivel regional a pesar de responsabilidades laborales y personales.

Mujeres de entre 16 y 50 años, referentes del rugbi femenino El club de rugbi Las Águilas, en Toledo, comenzó su andadura en 1997. Tras cinco años jugando, la ausencia de apoyo del club y el escaso interés social por el deporte femenino motivaron que se disolviera este pionero equipo de rugbi en la región. Hubo que esperar hasta el año 2012 para que llegara un compromiso real por parte del club. Durante esta etapa, Ana Moraleda o Beatriz Carrasco, entre otras, se implicaron por sacar adelante un equipo que llegó a consolidar su posición en 1º división Regional de la liga madrileña. "Ahora mismo tenemos una plantilla que va desde los 16 años de la menor a los 50 de una de las más veteranas. Es una realidad un poco atípica, pero que en nuestro caso es natural porque vivimos el rugbi como un hobby", explica Bea Carrasco, una de las entrenadoras del club. Alba Navarro Club de Rugbi Las Águilas Las Águilas es un proyecto vertebrado en la ilusión por competir y el compañerismo. Hay quien aporta su esfuerzo físico, como las jugadoras, mientras que otras mujeres colaboran en calidad de fisioterapeutas o, incluso, aportando conocimiento técnico y estratégico como las entrenadoras. "No contamos con retribución económica, pero tampoco es algo que hayamos buscado. Para nosotras el rugbi es una afición y como tal, tenemos que adaptarnos a la vida que lleva cada una de nosotras. A final de temporada, perdemos jugadoras porque terminan su etapa universitaria o, por ejemplo, este año, contamos con tres compañeras menos que están de baja por embarazo", concluye.