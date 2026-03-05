Del campo de rugbi al volante de rally: mujeres que compiten pese a las barreras
- El club Las Águilas de Toledo compite en rugbi desde el año 2012 y cuenta con una plantilla que va de los 16 a los 50 años
- Ainhoa Galán, piloto de rally de 22 años, busca patrocinios sin descanso para poder pagar los arreglos del coche
La brecha de género en la práctica deportiva se ha reducido en 2025 hasta mínimos históricos. Es decir, cada vez son más las mujeres que dedican su tiempo a un deporte de competición y mantienen su implicación a lo largo del tiempo.
Aunque el compromiso puede variar con el paso de los años debido a la conciliación familiar, las jugadoras del equipo de rugbi toledano, Las Águilas, continúan compitiendo a nivel regional a pesar de responsabilidades laborales y personales.
Mujeres de entre 16 y 50 años, referentes del rugbi femenino
El club de rugbi Las Águilas, en Toledo, comenzó su andadura en 1997. Tras cinco años jugando, la ausencia de apoyo del club y el escaso interés social por el deporte femenino motivaron que se disolviera este pionero equipo de rugbi en la región. Hubo que esperar hasta el año 2012 para que llegara un compromiso real por parte del club. Durante esta etapa, Ana Moraleda o Beatriz Carrasco, entre otras, se implicaron por sacar adelante un equipo que llegó a consolidar su posición en 1º división Regional de la liga madrileña.
"Ahora mismo tenemos una plantilla que va desde los 16 años de la menor a los 50 de una de las más veteranas. Es una realidad un poco atípica, pero que en nuestro caso es natural porque vivimos el rugbi como un hobby", explica Bea Carrasco, una de las entrenadoras del club.
Las Águilas es un proyecto vertebrado en la ilusión por competir y el compañerismo. Hay quien aporta su esfuerzo físico, como las jugadoras, mientras que otras mujeres colaboran en calidad de fisioterapeutas o, incluso, aportando conocimiento técnico y estratégico como las entrenadoras.
"No contamos con retribución económica, pero tampoco es algo que hayamos buscado. Para nosotras el rugbi es una afición y como tal, tenemos que adaptarnos a la vida que lleva cada una de nosotras. A final de temporada, perdemos jugadoras porque terminan su etapa universitaria o, por ejemplo, este año, contamos con tres compañeras menos que están de baja por embarazo", concluye.
Piloto de rally los sábados, pintora automotriz entre semana
Ainhoa Galán lleva casi tres años compitiendo como piloto de rally. Su sueño es hacerlo en el Campeonato de España y, actualmente, se está preparando para el Campeonato de Castilla la Mancha de Subida a Montaña de Asfalto y el mismo de la Comunidad de Madrid.
A día de hoy esta toledana de 22 años compatibiliza su pasión por la automoción con un empleo que también tiene que ver con ella. Trabaja como pintora automotriz en un taller de coches que le facilita los días libres que necesita para acudir a las competiciones. Sin embargo, esta facilidad no es suficiente para poder avanzar como le gustaría en su carrera como piloto.
"Los arreglos y recambios del coche los voy pagando con el dinero que obtengo de hacer horas extra como chapista. Lo ideal sería conseguir patrocinadores que me ofrecieran piezas gratis o algún otro beneficio que me supusiera un ahorro, pero la realidad que me encuentro es que al ser mujer y joven no se atreven a apostar por mí", lamenta.
La evidencia y los resultados en carreras recientes arrojan otra realidad. El pasado 28 de febrero Ainhoa Galán se proclamó subcampeona del Rally de A coruña junto a la gallega Ruth Ortega.