Tamara Echegoyen, medalla de oro en Vela olímpica en los Juegos Olímpicos de 2012, comienza el año con el objetivo de dar la vuelta al mundo en vela oceánica en la 'Ocean Race'. A bordo del Guyot , será la única regatista española de toda la carrera.

"La verdad que una vuelta al mundo es algo especial y el cuerpo nunca va a estar preparado para lo que te encuentras. Son muchas horas de trabajo fisico muy poco descanso y el cansancio. Es uno de los mayores retos de esta competicion" ha explicado la gallega.

Pese a que inició su andadura en la vela oceánica el año anterior, la regatista lo afronta como una experiencia nueva: "Nunca sabes lo que te vas a encontrar en medio del océano, pero si tengo una idea general de lo que es esta regata, porque el año pasado estuve ya en un equipo. Aunque este va a ser diferente, no estaré en la etapa 1 pero si más adelante (etapa 4). Es una experiencia nueva para mí pero estoy disfrutando mucho".

"En mi caso soy consciente de que hay una gran diferencia de experiencia, y necesitamos tiempo para reducir. Creo que está habiendo muchos avances, que la mujer se etsa involucrando en el mundo oceanico de una manera excepcional y no tenemos que estar siempre en puestos de patrona, lo que tenemos que estar integradas en los equipos.

Con París 2024 en el horizonte

El proyecto de la vuelta al mundo no trastocará los planes de Echegoyen para preparar los Juegos Olímpicos de París 2024. Esa es una de las razones por las que se ha embarcado en esta aventura. "Mi prioridad es la campaña olimpica, mi cabeza esta en Paris 2024" dice la regatista, medalla de oro en Londres 2012 y 4º en Tokyo 2020.

La regatista gallega explica cómo logrará esta hazaña durante este 2023: "El paso de la vela olímpica a la vela oceánica es una gran diferencia. Es verdad que ambos son barcos, pero son distintos. Somos varios regatistas en este equipo que vamos a estar en rotación, por lo tanto no me exige estar en el barco en todas las etapas, y esas en las que no esté en el barco podré dedicarselas plentamente a preparar mi campaña con Paula Barceló para Paris 2024.".

01.06 min Támara Echegoyen y el reto de volver a pelear por una medalla olímpica

Tamara piensa que todo aprendizaje es bueno y por eso zarpar, sea el barco que sea, mejorará sus habilidades: "Creo que los aprendizajes obtenidos aquí me van a servir en la campaña para para ser mejor y compaginar estos dos proyectos van a conseguir que Tamara Echegoyen siga creciendo como regatista".