La actriz y escritora, Elvira Mínguez, Premio Primavera de Novela por 'La educación del monstruo'
- Mínguez está nominada al Goya como mejor actriz de reparto por La cena
- Su novela cuenta la historia de tres mujeres emigrantes en Alemania
La escritora y actriz Elvira Mínguez (Valladolid, 1965) ha ganado el XXX Premio Primavera de Novela con La educación del monstruo, ambientada en Dusseldorf durante los años sesenta, narra la vida de los emigrantes españoles en Alemania.
Este premio literario está dotado con 100.000 euros y auspiciado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
Tras conocer el fallo, Mínguez ha mostrado su alegría: "Me cuesta concebir que alguien esté preparado para recibir una noticia tan emocionante como esta; por mucho que hubiera soñado alguna vez algo semejante, la realidad supera la ficción".
Tres mujeres de tres generaciones
La creadora, nominada a los premios Goya como mejor actriz de reparto por La cena, ha explicado que la novela, recorre la historia de tres mujeres y tres generaciones.
El libro se inicia con la búsqueda personal de Matilde que quiere saber más de la vida de su madre Águeda, emigrante en Dusseldorf, a principios de los años sesenta.
La historia se construye sobre los recuerdos de Matilde y con el hilo conductor de la emigración. La autora hizo una labor de investigación pero se basa también en su infancia ya que sus padres emigraron a Alemania "de manera ilegal".
Dos años de escritura
Mínguez ha dedicado dos años a escribir el libro, una novela que sumerge al lector en vidas reconocibles de mujeres, empeñadas en reconstruir la memoria, personal y colectiva, para "escapar del monstruo". Ha señalado que ahora, más que nunca, "estamos obligados a recordar".
Sobre su doble faceta de interprete y escritora, ha dicho que "lo real" es que le gusta contar historias, ya sea en el cine, el teatro o a través de la escritura. Como novelista publicó en 2023 La sombra de la tierra y tiene un Goya como actriz secundaria por Tapas, en 2005.
Ha recordado que lleva 32 años en el mundo del cine por lo que su cabeza es "audiovisual", pero que cuando arranca a escribir se centra mucho en los personajes, sobre todo en los secundarios que para ella "son los que sostienen la historia".
Una novela "muy visual"
A la pregunta de si le gustaría que la novela se adaptase para la gran pantalla, ha reconocido que no ha escrito la novela con esa idea, pero "si sale, genial porque es un texto muy visual".
El jurado, presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Nativel Preciado, Gervasio Posadas y David Cebrián, ha fallado el galardón por mayoría tras una reunión celebrada este jueves en Madrid. La novela de Mínguez ha resultado elegida entre los 1.590 originales recibidos de España y Latinoamérica.
Mínguez toma el relevo del Primavera de Novela a Vanesa Montfort, ganadora el año pasado por otra novela histórica La Toffana.
La educación del monstruo llegará a las librerías españolas a partir del 15 de abril.