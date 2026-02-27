La actriz y escritora, Elvira Mínguez, Premio Primavera de Novela por 'La educación del monstruo'

La escritora y actriz Elvira Mínguez (Valladolid, 1965) ha ganado el XXX Premio Primavera de Novela con La educación del monstruo, ambientada en Dusseldorf durante los años sesenta, narra la vida de los emigrantes españoles en Alemania.

Este premio literario está dotado con 100.000 euros y auspiciado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

Tras conocer el fallo, Mínguez ha mostrado su alegría: "Me cuesta concebir que alguien esté preparado para recibir una noticia tan emocionante como esta; por mucho que hubiera soñado alguna vez algo semejante, la realidad supera la ficción".

Tres mujeres de tres generaciones La creadora, nominada a los premios Goya como mejor actriz de reparto por La cena, ha explicado que la novela, recorre la historia de tres mujeres y tres generaciones. El libro se inicia con la búsqueda personal de Matilde que quiere saber más de la vida de su madre Águeda, emigrante en Dusseldorf, a principios de los años sesenta. La historia se construye sobre los recuerdos de Matilde y con el hilo conductor de la emigración. La autora hizo una labor de investigación pero se basa también en su infancia ya que sus padres emigraron a Alemania "de manera ilegal".

Dos años de escritura Mínguez ha dedicado dos años a escribir el libro, una novela que sumerge al lector en vidas reconocibles de mujeres, empeñadas en reconstruir la memoria, personal y colectiva, para "escapar del monstruo". Ha señalado que ahora, más que nunca, "estamos obligados a recordar". Sobre su doble faceta de interprete y escritora, ha dicho que "lo real" es que le gusta contar historias, ya sea en el cine, el teatro o a través de la escritura. Como novelista publicó en 2023 La sombra de la tierra y tiene un Goya como actriz secundaria por Tapas, en 2005. Ha recordado que lleva 32 años en el mundo del cine por lo que su cabeza es "audiovisual", pero que cuando arranca a escribir se centra mucho en los personajes, sobre todo en los secundarios que para ella "son los que sostienen la historia".