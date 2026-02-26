El Supremo de Brasil condena a 76 años de prisión a los responsables del asesinato de la concejala Marielle Franco

La Corte Suprema de Brasil ha hecho justicia este miércoles en el caso de la concejala de Río de Janeiro y activista social Marielle Franco y ha condenado a los autores intelectuales de su asesinato, ocho años después del crimen que estremeció al país.

Los magistrados de la Primera Sala han concluido por unanimidad que el asesinato fue ordenado por João 'Chiquinho' Brazão, exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, a quienes se les impuso una pena de 76 años de cárcel.

Fotografía de archivo realizada durante el pasado mes de noviembre de 2017 de Marielle Franco EFE/Mário Vasconcellos

Por otra parte, Ronald Paulo Alves, expolicía, recibió una pena de 56 años, mientras que Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río, y Robson Calixto Fonseca, asesor de los Brazão, fueron sentenciados a 18 y a nueve años de cárcel, respectivamente.

Pierden sus cargos públicos Además, los magistrados determinaron la pérdida de los cargos públicos de los acusados y el pago de una indemnización de siete millones de reales (alrededor de 1,3 millones de dólares o 1,1 millones de euros) a los familiares de Franco y del chófer Anderson Gomes, asesinado junto a ella, así como a la asesora Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque. "Es un episodio de violencia política de género para interrumpir a una mujer negra y pobre que osó confrontar los intereses de milicianos hombres blancos y ricos. El recado es ese. El error fue que (los acusados) no esperaban esa grande repercusión", ha sostenido Alexandre De Moraes, juez instructor del caso. “"Es un episodio de violencia política de género para interrumpir a una mujer negra y pobre que osó confrontar los intereses de milicianos hombres blancos y ricos", señala el juez instructor del caso“

Lideraban una facción paramilitar Los magistrados han considerado probado que los Brazão lideraban una facción paramilitar y que ordenaron el asesinato de Franco porque esta entorpecía sus negocios inmobiliarios ilegales en la zona oeste de Río de Janeiro. El activismo de Franco, una mujer negra, lesbiana, nacida en una favela y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), era una crítica acérrima de la expansión de los grupos paramilitares en las regiones empobrecidas de la ciudad. En marzo de 2018, poco más de un año después de tomar posesión de su cargo, la concejala de 38 años fue asesinada a tiros junto al chófer Anderson Gomes, cuando circulaban en un vehículo por el centro de Río de Janeiro. Su muerte, que coincidió con el auge de la ultraderecha en Brasil, provocó una ola de indignación en todo el país y desencadenó una larga búsqueda de justicia por parte de familiares y seguidores. 01.51 min El legado de Marielle Franco no deja de crecer Sin embargo, las investigaciones, que en ese momento eran responsabilidad de la Policía Local, avanzaron lentamente sin apenas sospechosos. Luego se ha sabido que esto se debió, en parte, a los esfuerzos de Barbosa por obstaculizarlas, como recoge la sentencia del Supremo.