'Scarlet': la espectacular y feminista versión de 'Hamlet' de Mamoru Hosoda

El maestro del anime japonés Mamoru Hosoda (Mirai, mi hermana pequeña, El niño y la bestia) parece haberle cogido el gusto a los clásicos y tras llevar La Bella y la Bestia al mundo virtual en la hipnótica Belle (2021), ahora se atreve con una adaptación muy libre de Hamlet, de William Shakespeare, en su nueva película Scarlet. La historia de una joven princesa que, tras el asesinato de su padre, se embarca en una misión de venganza que la llevará a perderse en un mundo oscuro donde cualquier error puede llevarla a desaparecer para siempre. Sin duda el trabajo más oscuro e intenso del director japonés que vuelve a dejarnos escenas realmente bellas y un mensaje esperanzador.

Por ponerle alguna pega, digamos que el guion no es tan redondo como en sus anteriores películas, ya que la obsesión de la protagonista por la venganza puede hacérsenos un poco rutinaria después de tantas historias sobre el tema, pero cada plano y cada secuencia son tan bellos e incluso hipnóticos (a pesar de que gran parte de la cinta esté ambientada en un mundo desértico) que no podemos apartar la mirada de la pantalla.

Y en las escenas oníricas y poéticas, los colores de Hosoda vuelven a hipnotizarnos, como en el gran final. Y es que visualmente sigue siendo tan espectacular como siempre.

De hecho, Scarlett logró tres nominaciones a los Annie Awards 2026, los premios más importantes de la animación: Mejor Película Independiente, Dirección y Guion.

Scarlett llega a los cines este 27 de febrero.

Fotograma de 'Scarlet' 5

¿Venganza o perdón? Scarlet es una princesa medieval que vive feliz con su padre, un buen rey al que su pueblo adora. Hasta que su tío asesina al rey y ocupa su lugar. Entonces Scarlet entrenará en todos los tipos de lucha para poder vengar a su padre. Aunque una conspiración de su tío la dejará gravemente herida y la llevará a Otromundo. "Un lugar donde la vida y la muerte coexisten, y donde pasado y futuro están entrelazados. Si no eres lo suficientemente fuerte, desapareces en la nada", explica el director. Pero en ese Otromundo, conocerá a un joven enfermero idealista de nuestro presente, Hijiri, que no solo la ayuda a curarse, sino que le muestra la posibilidad de un futuro libre de amargura y rabia. Y es que es un sanador mucho más optimista y feliz que ella. Así que, cuando se enfrenta finalmente al asesino de su padre, Scarlet se enfrenta también a su decisión más difícil: ¿Venganza o perdón? ¿Romperá el ciclo del odio y encontrará un sentido a la vida más allá de la venganza? ¿Ser o no ser?, como diría ya sabéis quién. "La cuestión que se le plantea a Scarlet es cómo manejar ese sentimiento, cómo perdonar -afirma Hosoda-. Hay muchos paralelismos con nuestro panorama geopolítico actual y quería que eso quedara reflejado en el guion. Todavía no tenemos una respuesta sobre cómo solucionarlo, pero existe ese deseo colectivo de la humanidad de averiguarlo debido al coste de la guerra". Fotograma de 'Scarlet' 5 Destacar ese (¿Venganza o perdón?), porque no puede ser más actual en medio de los numerosos conflictos que acontecen en el mundo. "Quería transmitir un mensaje positivo a las generaciones más jóvenes -asegura Hosoda-. En cuanto a las historias de venganza, me influyó Hamlet de Shakespeare. Ese ciclo de venganza sigue siendo relevante hoy en día, por eso introduje elementos shakesperianos en la historia y en los personajes". Eso lo podéis comprobar en los numerosos homenajes que aparecen en la película al bardo. Por ejemplo, Scarlet se inspira claramente en Hamlet, mientras que Hijiri sería su Ofelia, dos personajes completamente opuestos que, sin embargo, irán acercándose inevitablemente. Sin olvidar a esos dos villanos llamados Guildenstern y Rosencrantz, como los famosos personajes de Hamlet. Fotograma de 'Scarlet'