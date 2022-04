Mamoru Hosoda (1967) es uno de los grandes directores de animación japoneses, famoso por títulos como Mirai, mi hermana pequeña (nominada al Oscar a la mejor película de animación de 2018), El niño y la bestia,​ Los niños lobo, Summer Wars o La chica que saltaba a través del tiempo, con los que ha conseguido cinco premios de la Academia Japonesa. Su nueva película, Belle, llega este viernes 25 de marzo a los cines tras arrasar en la taquilla japonesa y ser aclamada en festivales como Sitges o Cannes (donde recibió una ovación de 14 minutos)

Una película que adapta el clásico La bella y la bestia a la realidad virtual, a través de la historia de una joven de 17 años, Suzu, que vive una doble vida: en el mundo real es una chica tímida y solitaria que, tras la muerte de su madre, es incapaz de cantar (lo que más le gusta); mientras que en el mundo virtual de U, es Belle una deslumbrante estrella de la canción con millones de seguidores. Allí conocerá al misterioso Dragón (la Bestia), cuya feroz apariencia también esconde una triste historia.

El director japonés nos confiesa, en una entrevista telemática, que: “Desde que era niño me encantaba la historia de La Bella y la Bestia porque los personajes son completamente antagónicos por fuera, ella es bella y luminosa, mientras que la Bestia es oscura y da incluso miedo. Pero, a la vez, esa Bestia tiene dos caras, ya que en su interior es una criatura buena y sensible”.

“Por eso -continúa el director japonés-, he querido mezclar ese cuento de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, con el mundo virtual de Internet, que también tiene esa duplicidad, ya que en la vida real las personas solemos mostrar lo superficial, mientras que nuestras cosas más profundas las mostramos a través de internet, a veces aprovechando el anonimato que nos ofrece. Por eso combino la duplicidad del personaje de la Bestia con la dualidad de ese mundo virtual en el que transcurre la historia”.

Dos personajes realmente fabulosos

Destacar a los dos protagonistas. Empezando por la Bestia, de la que Mamoru Osoda destaca una cosa curiosa: “Si os fijáis veréis que tiene muchas cicatrices en la espalda, algo que no estaba en la novela del Siglo XVIII. Pero en realidad son simbólicas, no son heridas físicas sino las heridas de su corazón. He querido mostrar esas heridas en su espíritu de una forma tan gráfica como hermosa. Eso es lo más novedoso que hemos aportado al personaje”.

En cuanto al personaje de Belle (Suzu), el director nos comenta: “Me inspiro en la novela del Siglo XVIII. Aunque en esa época el personaje femenino era considerada una mujer muy bella, desde el punto de vista de los hombres. Y cuando me planteé que es una mujer “bella” en el Siglo XXI, no solamente me fijo en lo físico, sino que he querido que el personaje sea una defensora de los derechos de la mujer, con sus problemas y preocupaciones, que pueda superar gracias a su esfuerzo. Eso es lo que más cambia respecto a la novela original: Esta Suzu/Belle es, ante todo, una luchadora”.

“Por eso mi mayor interés con Belle es mostrar su fuerza interior –añade-. Dedicamos muchísimo trabajo a mostrar de una manera convincente esa evolución del personaje, a mostrar cómo logra enfrentarse a sus temores y superarlos”.