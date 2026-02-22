Detienen a cuatro supuestos integrantes de un grupo de 'hackers' que atacaron varias páginas oficiales tras la dana
- Según la Guardia Civil, pertenecen al grupo Anonymous Fénix
- Atacaron varias páginas de organismos a los que consideraban "responsables" de la tragedia en Valencia
La Guardia Civil y el Ministerio del Interior han informado de la detención de cuatro personas a las que acusan de ser los "principales integrantes" del grupo hacker Anonymous Fénix, y a las que responsabilizan de ciberataques contra ministerios, partidos políticos e instituciones.
Los ataques se multiplicaron tras la dana que golpeó Valencia en 2024. A partir de entonces, siempre según el comunicado oficial, atacaron varias páginas webs de organismos de la Administración Pública a los que acusaban de ser "los responsables de la tragedia".
El grupo de ciberactivistas Anonymous Fénix, formaba parte de la organización internacional de hackers Anonymous, cuya red principal en España fue supuestamente desmantelada en 2011.
Detenidos en Madrid, Asturias e Ibiza
Según el comunicado enviado por el Ministerio de Interior y Guardia Civil, en mayo del año pasado fueron detenidos el supuesto administrador y moderador del grupo en Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias). Hace unos días fueron detenidos otros dos supuestos integrantes del grupo en Ibiza y Móstoles (Madrid).
La Guardia Civil acusa a Anonymous Fénix de llevar a cabo ciberataques de denegación distribuida de servicios (DDoS, por sus siglas en inglés), que saturan un sistema o servicio digital con un volumen anormal de peticiones, impidiendo que funcione con normalidad, para dejarlo fuera de servicio temporalmente.
El grupo comenzó su actividad en abril de 2023. A partir de septiembre de 2024 incrementaron su actividad e iniciaron una campaña de reclutamiento de voluntarios con el objetivo de perpetrar ciberataques contra dominios relevantes, asegura el comunicado oficial.
Anonymous Fénix alcanzó su punto de máxima actividad tras la dana de Valencia, cuando atacó diferentes webs de organismos de la Administración Pública a los que acusaba de ser "los responsables de la tragedia".
Los hackers eran especialmente activos en la red social X (antes Twitter) y en Telegram, donde difundían noticias e información sobre instituciones españolas y de diferentes países de Sudamérica. El perfil de X y la cuenta de Youtube del grupo han sido intervenidos judicialmente y su canal en Telegram cerrado.