Detienen a cuatro supuestos integrantes de un grupo de 'hackers' que atacaron varias páginas oficiales tras la dana

La Guardia Civil y el Ministerio del Interior han informado de la detención de cuatro personas a las que acusan de ser los "principales integrantes" del grupo hacker Anonymous Fénix, y a las que responsabilizan de ciberataques contra ministerios, partidos políticos e instituciones.

Los ataques se multiplicaron tras la dana que golpeó Valencia en 2024. A partir de entonces, siempre según el comunicado oficial, atacaron varias páginas webs de organismos de la Administración Pública a los que acusaban de ser "los responsables de la tragedia".

El grupo de ciberactivistas Anonymous Fénix, formaba parte de la organización internacional de hackers Anonymous, cuya red principal en España fue supuestamente desmantelada en 2011.