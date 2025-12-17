El Ministerio del Interior de Francia sufre un ciberataque en el que se extraen decenas de archivos confidenciales
- La Fiscalía de París investiga lo sucedido y busca al autor de esta "intrusión maliciosa"
- Se desconoce el alcance total de la filtración
El Ministerio del Interior francés ha sido objeto de un ciberataque en el que se han extraído decenas de archivos confidenciales de antecedentes penales y de personas buscadas, entre otros, según ha informado este miércoles el responsable de la cartera, Laurent Núñez.
"Se trata de un acto grave", ha reconocido Núñez en una entrevista en la emisora Franceinfo. Y ha desvelado que esta "intrusión maliciosa" de la que ha sido objeto su Ministerio se produjo "hace unos días".
Se está llevando a cabo una investigación judicial para encontrar al autor lo antes posible de este ciberataque, que tuvo como objetivo los servidores de correo electrónico del ministerio. La intrusión se originó "por una persona o un grupo de personas que accedieron a través de ciertas cuentas de correo electrónico profesionales y lograron obtener códigos de acceso", ha agregado.
Intrusión vinculada a la "negligencia" del ministerio
Núñez ha explicado que durante el ciberataque se "logró acceder a varios archivos importantes", incluidos el Sistema de Procesamiento de Antecedentes Penales (TAJ) y el Archivo de Personas Buscadas (FRP). "Desconocemos el alcance de las filtraciones", ha dicho, y ha mencionado "unas pocas decenas de extracciones" de archivos confidenciales, pero no "millones de datos".
El ministro ha afirmado que este hecho "no pone en peligro la vida" de los ciudadanos. Y ha asegurado que "no ha recibido ninguna petición de rescate" por parte de los hackers.
Esta intrusión está vinculada a la "negligencia" del ministerio, según Laurent Nuñez. "También contactamos con la CNIL, la Comisión Nacional de Informática y Libertades, como exige la ley. Y posteriormente se inició una investigación administrativa que solicité, en la que estamos trabajando", ha indicado.
Según señala la Agencia EFE, el ciberataque fue denunciado ante la Fiscalía de París, que abrió una investigación por "actividad sospechosa dirigida a servidores de correo electrónico".