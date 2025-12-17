El Ministerio del Interior de Francia sufre un ciberataque en el que se extraen decenas de archivos confidenciales

El Ministerio del Interior francés ha sido objeto de un ciberataque en el que se han extraído decenas de archivos confidenciales de antecedentes penales y de personas buscadas, entre otros, según ha informado este miércoles el responsable de la cartera, Laurent Núñez.

"Se trata de un acto grave", ha reconocido Núñez en una entrevista en la emisora Franceinfo. Y ha desvelado que esta "intrusión maliciosa" de la que ha sido objeto su Ministerio se produjo "hace unos días".

Se está llevando a cabo una investigación judicial para encontrar al autor lo antes posible de este ciberataque, que tuvo como objetivo los servidores de correo electrónico del ministerio. La intrusión se originó "por una persona o un grupo de personas que accedieron a través de ciertas cuentas de correo electrónico profesionales y lograron obtener códigos de acceso", ha agregado.