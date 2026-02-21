Una marcha recorre Lyon bajo tensión en homenaje del joven ultraderechista fallecido tras recibir una paliza

Una manifestación ha recorrido este sábado Lyon bajo fuertes medidas de seguridad y en medio de una gran tensión en homenaje al joven ultra que murió hace una semana por la paliza que recibió en un enfrentamiento con activistas de extrema izquierda.

Entre los asistentes a esta marcha, que ha partido de la plaza Jean Jaurès convocada por una asociación antiabortista ultracatólica, había jóvenes vestidos de negro, algunos con la cara tapada, pero también personas mayores.

Algunas personas han repartido pegatinas con la imagen del joven muerto en las que se podía leer "Quentin, asesinado por la milicia de (Jean-Luc) Mélenchon", en alusión al líder de La Francia Insumisa (LFI), y haciendo referencia a los vínculos más o menos directos de algunos de los inculpados con el partido de la izquierda radical.

La organizadora, Aliette Espieux, ha pedido que la manifestación se desarrollara sin violencia y ha subrayado que si había personas con pasamontañas o encapuchadas se corría el riesgo de que la manifestación se detuviera.

El desfile discurre por un recorrido de alrededor de 1,5 kilómetros, hasta las proximidades del lugar en el que Quentin Deranque recibió la paliza el pasado día 12 que le provocó la muerte dos días después en el hospital en el que fue ingresado.