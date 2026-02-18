Detienen a un hombre armado en EE.UU. con una escopeta tras correr hacia el Capitolio
- Las autoridades detallan que el hombre, de 18 años, portaba chaleco táctico, guantes y munición adicional
- Los agentes lo han interceptado al pie de una escalera próxima a la fachada oeste
La Policía del Capitolio de Estados Unidos ha detenido este martes a un hombre de 18 años que ha salido de un vehículo estacionado y ha corrido hacia la sede del Congreso con una escopeta cargada, en un incidente que no ha dejado heridos ni ha supuesto amenazas adicionales.
De acuerdo con la Policía de la ciudad, el joven ha abandonado una camioneta Mercedes blanca aparcada en la Avenida Maryland y se ha dirigido hacia el edificio legislativo.
El jefe del cuerpo, Michael G. Sullivan, ha explicado a medios locales que los agentes lo han interceptado al pie de una escalera próxima a la fachada oeste, le han apuntado con sus armas y le han ordenado que soltara la escopeta.
Chaleco, guantes y munición
El sospechoso ha obedecido de inmediato y ha sido arrestado en el lugar. Las autoridades han detallado que el hombre portaba chaleco táctico, guantes y munición adicional. En el interior del vehículo se han hallado además un casco de Kevlar y una máscara de gas.
Debido al incidente, las autoridades han cerrado temporalmente un tramo de la Avenida Maryland, en las inmediaciones del Monumento a Garfield, y han solicitado la colaboración ciudadana para recabar posibles grabaciones del incidente.
El detenido ha sido identificado como Carter Camacho, residente de Georgia, y enfrenta cargos por actividades ilícitas, portación de un rifle sin licencia y posesión de arma de fuego y munición no registradas.
El Congreso no estaba en sesión esta semana, pero el episodio ocurre en un contexto de aumento de amenazas contra legisladores, tras un repunte de investigaciones por comunicaciones y conductas preocupantes dirigidas contra miembros del Congreso y el complejo del Capitolio.