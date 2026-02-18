Detienen a un hombre armado en EE.UU. con una escopeta tras correr hacia el Capitolio

La Policía del Capitolio de Estados Unidos ha detenido este martes a un hombre de 18 años que ha salido de un vehículo estacionado y ha corrido hacia la sede del Congreso con una escopeta cargada, en un incidente que no ha dejado heridos ni ha supuesto amenazas adicionales.

De acuerdo con la Policía de la ciudad, el joven ha abandonado una camioneta Mercedes blanca aparcada en la Avenida Maryland y se ha dirigido hacia el edificio legislativo.

El jefe del cuerpo, Michael G. Sullivan, ha explicado a medios locales que los agentes lo han interceptado al pie de una escalera próxima a la fachada oeste, le han apuntado con sus armas y le han ordenado que soltara la escopeta.