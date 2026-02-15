El PSOE de Castilla-La Mancha pide a Ferraz "más argumentos" ante las derrotas electorales que criticar a Page
- Rebeca Torró, Secretaria de Organización del PSOE acusa a "compañeros" como Page de "comprar el marco al PP"
- Los socialistas castellano-manchegos reprochan también a Ferraz sus críticas al fallecido Lambán
Las palabras este domingo de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, criticando que hay "compañeros" como Emiliano García Page que "compran el marco del PP" no han sentado bien entre la federación castellano-manchega, que ha respondido exigiendo a la Ejecutiva Federal que haga "más esfuerzos argumentales" para explicar las derrotas electorales que criticarles.
Así se ha expresado el secretario de Organización de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, en un mensaje publicado en redes sociales respondiendo a la entrevista que Torró ha concedido a El País.
Torró ha criticado que hay "compañeros del PSOE que compran el marco del PP", aludiendo a las palabras del presidente de Castilla-La Mancha y líder de los socialistas en esta región, Emiliano García-Page, cuando este afirmó hace pocos días que la dirección del partido también lo es de los alcaldes y de las candidaturas a las elecciones autonómicas y añadió: "Se tienen que hacer responsables de sus resultados. Lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general".
Le reprochan culpar "a los compañeros fallecidos", por Lambán
Así, Gutiérrez ha afirmado que tiene "el máximo respeto y cariño" por la secretaria de Organización a nivel nacional, pero ha considerado que "para explicar derrotas electorales", los socialistas merecen "más esfuerzos argumentales de la Ejecutiva que la crítica es hacer el juego a la derecha, la culpa son de compañeros fallecidos o son la minoría de la minoría, sin dedicarles un minuto a profundizar en sus planteamientos de fondo".
La alusión a los fallecidos viene tras las polémicas palabras del ministro de Transformaicón Digital y Función Pública, Óscar López, que culpó al difunto Javier Lambán, ex secretario general del PSOE de Aragón y expresidente de esta comunidad, por no haber hecho "oposición" al actual presidente 'popular', Jorge Azcón.
Gutiérrez ha señalado que desde 2022, el PSOE ha perdido todas las elecciones, salvo Cataluña y ha añadido que en ocho de cada diez provincias, la suma de PP y Vox supera el 50% de los votos y en la mayoría ya se acercan al 60%, mientras que en el PSOE "rara vez" supera el 30 por ciento, e incluso los socialistas se ven superados por Vox en capitales como Badajoz o Teruel.
"Para solucionarlo debemos recuperar un partido que intente buscar, aun sin compartir de entrada pero respetando sin etiquetas, las razones y la verdad de los demás", ha reclamado Gutiérrez.
Además, ha asegurado que le entristece "la estrategia de camuflar cualquier reflexión tildándola de derechas", ya que ha considerado que una de las cosas que más lastran a los socialistas "son las cesiones con Junts que sí lo son, además de independentistas", en aquello que saca al PSOE "del eje vencedor" que pasa por "la centralidad de la izquierda y el proyecto general".
Por ello, ha subrayado que "el debate" no debe ser "el adjetivo que se le pone a los compañeros", sino el electorado "que rechaza a Feijóo y más aún con Abascal, pero ansían un PSOE autónomo al que no le marcan el ritmo los demás".