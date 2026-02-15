El PSOE de Castilla-La Mancha pide a Ferraz "más argumentos" ante las derrotas electorales que criticar a Page

Las palabras este domingo de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, criticando que hay "compañeros" como Emiliano García Page que "compran el marco del PP" no han sentado bien entre la federación castellano-manchega, que ha respondido exigiendo a la Ejecutiva Federal que haga "más esfuerzos argumentales" para explicar las derrotas electorales que criticarles.

Así se ha expresado el secretario de Organización de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, en un mensaje publicado en redes sociales respondiendo a la entrevista que Torró ha concedido a El País.

Torró ha criticado que hay "compañeros del PSOE que compran el marco del PP", aludiendo a las palabras del presidente de Castilla-La Mancha y líder de los socialistas en esta región, Emiliano García-Page, cuando este afirmó hace pocos días que la dirección del partido también lo es de los alcaldes y de las candidaturas a las elecciones autonómicas y añadió: "Se tienen que hacer responsables de sus resultados. Lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general".