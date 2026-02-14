Muere un hombre de 65 años de una cornada en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

Un hombre de 65 años ha fallecido en la madrugada de este sábado a consecuencia de una cornada en el pecho durante la capea nocturna del Carnaval de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 en Castilla y León, el suceso ha ocurrido poco antes de las 1:16 horas de este sábado, momento en el que recibieron el aviso desde la enfermería del dispositivo preventivo del festejo popular, situado en la Plaza Mayor de la localidad salmantina.

La enfermería situada en la propia plaza, una vez certificado el fallecimiento del hombre, ha solicitado la presencia de la Guardia Civil para realizar los trámites judiciales.

Al parecer, un despiste por parte del hombre hizo que no se percatara de la llegada del toro, que le clavó el cuerno en el pecho y le empotró contra la barrera.

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (Salamanca) es un festejo de Interés Turístico Nacional en el que durante varios días, la Plaza Mayor se transforma en un gran coso taurino con encierros, capeas, concursos de disfraces y charangas.

El 'Carnaval del Toro 2026' había comenzado oficialmente la tarde de este viernes con el tradicional 'Campanazo', que ha congregado en la Plaza Mayor a miles de personas, la mayoría ataviadas con un pañuelo naranja al cuello.