El Gobierno quiere prohibir la entrada de menores en los toros y otros eventos con violencia contra los animales

El Ministerio de Juventud e Infancia pretende prohibir la participación y la asistencia de personas menores de edad a actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales, como los toros. La medida forma parte de la propuesta de ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), según un comunicado remitido a la prensa.

Con esta iniciativa, la ministra del ramo, Sira Rego, pretende dar cumplimiento a una recomendación formulada en 2018 por el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, que instó a España a "prohibir la asistencia de menores de 18 años" a este tipo de espectáculos con el objetivo de "prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños".

Examen de la ONU La cuestión volvió a plantearse durante el reciente VII Examen del CDN a España, en el que varios miembros del comité preguntaron a la delegación española, encabezada por la ministra de Juventud e Infancia, sobre el estado de esa recomendación. Rego informó entonces de que la prohibición ya está incorporada en la propuesta de ampliación de la Lopivi, como había avanzado previamente en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados. Tribunal popular Tribunal popular - Las corridas de toros Ver ahora Según recoge la exposición de motivos del texto legal, las actividades en las que existe violencia implican "riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica", que afectan de manera especial a las personas menores de edad. En el ámbito psicológico, el ministerio advierte de que la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar frente al sufrimiento ajeno, dificultar el desarrollo de la empatía, normalizar la violencia como entretenimiento e influir negativamente en la forma de percibir la resolución de conflictos, con consecuencias duraderas en el bienestar emocional. El texto completo de la reforma fue remitido hace varias semanas al resto de ministerios implicados. En distintas ocasiones, Rego ha asegurado que la ampliación de la Lopivi "está lista", a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros.

Otros aspectos de la Lovipi Además de esta prohibición, la ampliación de la Lopivi incluye otras medidas relevantes, como la obligación de escuchar a las personas menores de edad en todos los procesos judiciales que les afecten, con independencia de su edad; la ampliación en diez años del plazo de prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, cuya prescripción comenzaría a contar a partir de los 45 años de la víctima y no de los 35 de ahora; la incorporación de la violencia de género entre los delitos que impiden trabajar con menores; y el reconocimiento, por primera vez en una ley estatal, de la violencia institucional, que deberá ser identificada, investigada y reparada. ¿Qué significa esto último? Según Rego: “Toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de las personas menores de edad sea identificada, investigada y reparada”.