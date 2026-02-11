Hallan una mujer muerta dentro de una maleta en Málaga: la Guardia Civil pide ayuda a los ciudadanos para identificarla

El hallazgo de una mujer en el interior de una maleta en la localidad de Benahavís (Málaga) mantiene en vilo a los investigadores de la Guardia Civil, que este miércoles han solicitado formalmente la colaboración ciudadana. Según detalla la nota de prensa oficial de la Benemérita, los restos óseos fueron encontrados semienterrados en 2023, pero hasta el momento no se ha logrado determinar la identidad de la fallecida.

Ante esta situación, las autoridades han decidido difundir la información para tratar de avanzar en el caso, subrayando que "cualquier información por mínima que pueda parecer podría resultar de utilidad para el esclarecimiento" de este suceso que tuvo lugar en la provincia malagueña.

Reconstrucción facial avanzada Para intentar poner rostro a la víctima, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga ha contado con el apoyo de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Galicia. Mediante el uso de "novedosas técnicas de reconstrucción facial", los especialistas han diseñado un retrato robot basado en la integración de datos antropológicos y genéticos. ““ Esta aplicación conjunta de técnicas ha permitido obtener una "estimación coherente y verosímil de los rasgos que la persona podría haber presentado en vida", convirtiéndose en la principal herramienta de los agentes para que algún familiar o allegado pueda reconocerla.

Datos clave para la identificación Los análisis forenses han permitido concretar el perfil de la víctima, que corresponde a una mujer de origen europeo y unos 40 años de edad. Con una estatura de 1,60 metros, piel blanca y ojos marrones, el estudio destaca que su cabello original era de color marrón o marrón oscuro y que gozaba de un "aparente buen estado de salud". Un dato relevante que aporta la Guardia Civil es que, según los indicadores observados en los restos, la mujer "habría tenido al menos un hijo". Respecto a la fecha del fallecimiento, los investigadores estiman que la muerte se produjo en un intervalo de tiempo situado entre los años 2020 y 2023.