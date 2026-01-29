Rompehielos nuclear 'Lenin', el ejemplo de poderío de la fabricación de buques de Rusia
Rusia cuenta con una clara ventaja en la fabricación de buques frente a otras potencias como Estados Unidos: es el único país del mundo con una flota de rompehielos de propulsión nuclear.
Actualmente, hay ocho en servicio, con los que Rusia ha conseguido garantizar la navegación ártica durante todo el año, pero es el rompehielos Lenin, ya inactivo, el que permite observar cómo funcionan estos buques.
El enorme rompehielos Lenin es el primero del mundo con propulsión nuclear. Se realizaron ciertos retoques en su interior para transformarlo en el año 2005 en un barco museo. RTVE se sube a bordo de un buque que, en sus 30 años de servicio, abrió paso por el congelado Ártico a unos 4000 cargueros.
Konstantin Demakov, especialista del Museo Rompehielos Lenin, muestra la cabina de mando y relata que el Lenin atravesaba bloques de hielo de hasta dos metros. Para ello, se apoyaba sobre él con la proa y lo rompía con su propio peso.
Dos reactores nucleares
El corazón del buque es la sala de control de los dos reactores nucleares, que eran los que provocaban que se moviesen las turbinas de vapor para generar electricidad. La ventaja de la propulsión atómica es que da al buque una autonomía muy superior al diésel.
Con una sola carga de combustible, el Lenin aguantaba hasta tres años activo. En el caso de los rompehielos modernos, asegura Konstantin Demakov, es más del doble.
La ruta del mar del Norte está abierta de cuatro a seis meses al año, el resto del tiempo, permanece cerrada por el hielo. Es por esta razón por la que se necesitan estos potentes rompehielos. Los actuales ya son capaces de atravesar espesores de tres metros.
Operar los rompehielos nucleares no es fácil ni barato, por lo que, para optimizar al máximo cada trayecto, suelen abrir paso a cargueros en caravana.