Rompehielos nuclear 'Lenin', el ejemplo de poderío de la fabricación de buques de Rusia

Rusia cuenta con una clara ventaja en la fabricación de buques frente a otras potencias como Estados Unidos: es el único país del mundo con una flota de rompehielos de propulsión nuclear.

Actualmente, hay ocho en servicio, con los que Rusia ha conseguido garantizar la navegación ártica durante todo el año, pero es el rompehielos Lenin, ya inactivo, el que permite observar cómo funcionan estos buques.

El enorme rompehielos Lenin es el primero del mundo con propulsión nuclear. Se realizaron ciertos retoques en su interior para transformarlo en el año 2005 en un barco museo. RTVE se sube a bordo de un buque que, en sus 30 años de servicio, abrió paso por el congelado Ártico a unos 4000 cargueros.

Konstantin Demakov, especialista del Museo Rompehielos Lenin, muestra la cabina de mando y relata que el Lenin atravesaba bloques de hielo de hasta dos metros. Para ello, se apoyaba sobre él con la proa y lo rompía con su propio peso.