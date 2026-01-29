Aplazadas hasta otoño las jornadas sobre la Guerra Civil tras la renuncia de varios ponentes

Uno de los episodios decisivos de la guerra civil española tuvo lugar en Sevilla, la misma ciudad que la próxima semana iba a albergar el Congreso “1936: La guerra que todos perdimos”. Coordinado por el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, el encuentro ha sido aplazado por las renuncias de algunos ponentes a participar y las polémicas sobre la posible equidistancia y revisionismo histórico del encuentro.

Cuando se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil y tras el 50 aniversario de la muerte del dictador, este congreso buscaba “abrir un gran debate histórico y sacarlo a la calle, abrirlo a la ciudadanía y propiciar que se escuchen todas las voces y todas las opiniones, en un diálogo que no rehúya el contraste ni la discusión”, según reza su programa. El cartel reúne a historiadores, escritores, políticos e intelectuales de distintas sensibilidades políticas. Entre los nombres presentes en el programa están José María Aznar, Félix Bolaños, Carmen Calvo, Julián Casanova, Juan Echanove, Iván Espinosa de los Monteros, Antonio Maíllo o Alberto Ruiz Gallardón.

David Uclés desata la polémica con su renuncia a participar El pasado fin de semana saltaba la polémica cuando David Uclés, autor de ‘La península de las casas vacías’ (Siruela) publicó un vídeo en redes sociales anunciando su decisión de cancelar su participación en el congreso, al no querer compartir cartel con José María Aznar, al que definía como “la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente” e Iván Espinosa de los Monteros, que según Uclés “atenta contra mi libertad de expresión y mi derecho a existir”. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de David Uclés (@daviducles)“ “ También la Federación Andaluza de Memoria Democrática ha mostrado esta semana su rechazo a las jornadas por considerar que alimentan “un discurso equidistante y falseado” y no contribuyen a una “convivencia democrática”. A su juicio, el título de estas jornadas insiste en la teoría de los bandos y las dos Españas y “blanquea el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista” con una mirada “equidistante” de la contienda. “En estas jornadas participan personas públicas que no solo no han reconocido la dictadura, sino que pertenecen a partidos que siguen defendiendo de forma ambigua aquella época”, ha afeado la organización.