Aplazadas hasta otoño las jornadas sobre la Guerra Civil tras la renuncia de varios ponentes
- El escritor David Uclés fue el primero en anunciar su baja para no compartir cartel con Aznar o Espinosa de los Monteros
- Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, organizadores del Congreso, decidieron aplazar la cita hasta el próximo otoño
Uno de los episodios decisivos de la guerra civil española tuvo lugar en Sevilla, la misma ciudad que la próxima semana iba a albergar el Congreso “1936: La guerra que todos perdimos”. Coordinado por el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, el encuentro ha sido aplazado por las renuncias de algunos ponentes a participar y las polémicas sobre la posible equidistancia y revisionismo histórico del encuentro.
Cuando se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil y tras el 50 aniversario de la muerte del dictador, este congreso buscaba “abrir un gran debate histórico y sacarlo a la calle, abrirlo a la ciudadanía y propiciar que se escuchen todas las voces y todas las opiniones, en un diálogo que no rehúya el contraste ni la discusión”, según reza su programa. El cartel reúne a historiadores, escritores, políticos e intelectuales de distintas sensibilidades políticas. Entre los nombres presentes en el programa están José María Aznar, Félix Bolaños, Carmen Calvo, Julián Casanova, Juan Echanove, Iván Espinosa de los Monteros, Antonio Maíllo o Alberto Ruiz Gallardón.
David Uclés desata la polémica con su renuncia a participar
El pasado fin de semana saltaba la polémica cuando David Uclés, autor de ‘La península de las casas vacías’ (Siruela) publicó un vídeo en redes sociales anunciando su decisión de cancelar su participación en el congreso, al no querer compartir cartel con José María Aznar, al que definía como “la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente” e Iván Espinosa de los Monteros, que según Uclés “atenta contra mi libertad de expresión y mi derecho a existir”.
También la Federación Andaluza de Memoria Democrática ha mostrado esta semana su rechazo a las jornadas por considerar que alimentan “un discurso equidistante y falseado” y no contribuyen a una “convivencia democrática”. A su juicio, el título de estas jornadas insiste en la teoría de los bandos y las dos Españas y “blanquea el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista” con una mirada “equidistante” de la contienda. “En estas jornadas participan personas públicas que no solo no han reconocido la dictadura, sino que pertenecen a partidos que siguen defendiendo de forma ambigua aquella época”, ha afeado la organización.
La organización aplaza el evento hasta el próximo otoño
Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra han denunciado amenazas violentas en redes sociales y presiones a los participantes, y lo han atribuido, en un comunicado, a “una campaña intolerable de presiones desde el partido Podemos y medios afines sobre algunos de los participantes” para empujarles a “renunciar a su intervención”, en unas jornadas cuyo contenido “conocían perfectamente”.
“Por estas razones hemos aplazado lado la undécima edición de "Letras en Sevilla".— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) January 28, 2026
Quizá les interese leer el comunicado completo. pic.twitter.com/L8OcQc3TlZ“
Los organizadores, señalaban que estas “coacciones”, que han sido “públicas y privadas”, incluyendo llamadas telefónicas, provocaron una cascada de bajas entre los ponentes, como los políticos Antonio Maíllo (IU), María Márquez (PSOE) o Carmen Calvo (PSOE), o el escritor Paco Cerdá.
Otros, como el ministro Félix Bolaños e historiadores como Julián Casanova, mantuvieron su compromiso y confirmaron su asistencia.
Precisamente, el historiador aragonés ha participado en el programa La noche en 24 de RTVE, donde ha reconocido que a él tampoco le gustaba el título de las jornadas, pero ha insistido en que es necesario debatir con personas con las que no se comparten argumentos: "Nunca me he negado a ir a un debate", ha dicho, "mi trinchera no son las ideas de uno y de otro, sino la investigación y el conocimiento".
Casanova, autor de numerosas obras sobre el franquismo y la dictadura, reclama "abrir el debate en un momento en que las redes ganan con el ruido", y hace un llamamiento a "leer la historia con espíritu crítico y respetar los debates y el pensamiento analítico".
"Hemos escrito mucho sobre políticas de venganza", ha resumido Casanova, "vamos a explicarlas y los que no estén de acuerdo, lo mostrarán otros debates", ha concluido.