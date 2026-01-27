María González, la influencer que explica les notícies amb llenguatge de signes
- Forma part dels coneguts com a CODA, que són els fills oients de pares sords
- El llenguatge de signes és la seua llengua materna, en la que es va comunicar durant els seus primers anys de vida
Una societat sobre informada no implica una societat ben informada. Una realitat que coneixen bé els CODA, els fills oients de pares sords. Ells viuen entre dos mons, i moltes vegades acaben sent els intèrprets, els encarregats d’explicar i fer entendre el que passa al nostre voltant.
Les notícies per als espectadors amb problemes auditius
És el cas de CANAL CODA i de la seua creadora, María González. Ella també és CODA, coneix esta realitat. Per això ha obert este espai on explica les notícies en llenguatge de signes als seus més de 3.000 seguidors. Una iniciativa que va nàixer a casa mateixa, quan havia d’explicar el que veia a la tele als seus propis pares. “Dins de la meua família hi havia un poc de falta d'informació”, assegura María. “En ajudar-los en el meu dia a dia, vaig pensar... si en la meua família passa això, també pot haver-hi molts sords als quals podria ajudar”.
Al canal són els seus propis seguidors qui li demanen que els ajude a entendre certes notícies, segons explica Maria. Li envien missatges com: “ha eixit esta ajuda, la pots explicar en llengua de signes?, o fins i tot em diuen, ha passat això als EUA... que ha passat realment?”.
Altres informacions són les que eixen en el seu dia a dia. “Fa poc, amb el tema de les balises, em vaig adonar, enviant-li un missatge a ma mare -has comprat això de la balisa?, això què és? – aleshores veig que és un tema que pot ser interessant. Tot sorgix observant molt el que tinc al meu voltant, el que em podria semblar interessant i ací és quan faig les notícies”.
La llengua materna és la de signes
Una passió que requereix molta feina, explica Maria, que triga unes dos hores al dia per tenir preparada una notícia de 2 minuts. “Jo primer m'he d'informar molt bé, intentant evitar les notícies falses, i una vegada ja ho tinc clar, és quan realment done la notícia”.
Encara que ella pot escoltar perfectament, assegura que quan parla mentre dorm, ho fa en llenguatge de signes. Reconeix que el primer que li ve al cap quan ha d’improvisar o recordar una paraula és el llenguatge de signes, i que el que més li costa és parlar, expressar-se en paraules.
El llenguatge de signes és el que considera com llengua materna, la primera que va conèixer, i en la que es va comunicar durant els seus primers anys de vida.
Influencers amb intèrprets de llengua de signes
Una realitat que viu per partida doble: el seu home també és CODA, fill oient de pares sords. A més, el seu cunyat, de 15 anys, també és sord. Per això, assegura, queden moltes coses per canviar.
Maria encara està estudiant i vol dirigir el seu futur cap a la interpretació del llenguatge de signes, i més concretament, cap al món dels influenciadors. “Hi ha molts influencers famosos que em semblaria interessant que tingueren un intèrpret al costat, perquè tenen moltíssima audiència sorda. Un exemple és el meu cunyat, ell és jove, té 15 anys i consumeix YouTube, és un jove normal. Moltes vegades em pregunta: Què posa ací? Això està ben traduït?, perquè YouTube té un traductor de text automàtic”.
Unes realitats que ens demostren que, hui en dia, encara queda molt per fer en la integració.