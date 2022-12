Soy un CODA, un hijo oyente de padres sordos

Los CODA (Children Of Deaf Adults) viven desde su nacimiento entre dos mundos dispares. Aunque oyen, sus primeras palabras, sus conversaciones y sus sentimientos los expresan con las manos.

Después, cuando crecen, y fuera de su comunidad, aprenden a hablar, descubren el contexto de los oyentes y algunos comienzan a sentir que sus vidas no terminan de encajar en ninguno de los universos en los que coexisten.

Vivir entre dos mundos

Se les denomina CODA y son los hijos oyentes de padres sordos. Desde que nacieron han vivido en el estridente silencio de la comunidad sorda y entablaron sus relaciones familiares comunicativas como sus padres les enseñaron: con las manos.

04.21 min En Lengua de Signos - Taller para niños sordos y oyentes - ver ahora

Cuando crecieron y se incorporaron al mundo de los oyentes, muchos de estos niños descubrieron otra realidad para la que no se les había preparado.

“Yo vengo de una cultura que la mayoría de la gente no comprende“

Los CODA no son sordos, pero tampoco se sienten oyentes. Ese sentimiento tiene Nyla, una CODA de 15 años y la única que puede oír de toda su familia. "Yo vengo de una cultura que la mayoría de la gente no comprende", explica, mientras recuerda, viendo un vídeo, cómo sus padres le enseñaban el lenguaje de signos.

Nyla busca su identidad como CODA.

Su madre no esperaba que oyera porque en las últimas cinco generaciones de su familia todos habían sido sordos. Nyla hasta ahora también había querido serlo. En los primeros cursos de primaria le decía a todo el mundo que era sorda, "podía oír, pero no me gustaba nada hablar", prosigue. Desde que aprendió a pronunciar palabras cuando tenía 8 años, se sintió fuera de lugar entre los oyentes.

“A veces me siento como una extraña, es muy difícil de explicar“

Sin embargo, en plena adolescencia ha comenzado a sentirse más atraída por este mundo y se entristece porque ve que se aleja de su querida comunidad sorda. "A veces me siento como una extraña, es muy difícil de explicar", dice llorando porque no ve el modo de ensamblar los dos mundos en los que le ha tocado vivir.