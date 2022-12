Documentos TV - Solo yo puedo oír - Documental en RTVE

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Se les denomina CODA, el acrónimo en inglés de 'hijos de adultos sordos'. Son niños que oyen, pero no hablan hasta que no salen de su familia. Todo lo que han aprendido en su infancia se lo han enseñado sus padres sordos a través de las manos. El primer lenguaje que les permitió comunicarse, sentir y actuar fue el de signos. Pero, en el proceso de crecimiento, cuando llega la hora de ir al colegio, estos niños se topan con otra realidad: el mundo de los oyentes. Allí, nada es igual. Aunque ellos oyen y hablan como sus compañeros, se sienten incómodos e incomprendidos y han de adaptarse a una nueva vida para la que no han sido preparados.

En la adolescencia, cuando los jóvenes exploran su identidad, aparece con más fuerza en los CODA el sentimiento de vivir entre dos mundos dispares.

'Solo yo puedo oír' es la historia de algunos de estos hijos de personas sordas en la búsqueda de su camino para encontrar su identidad entre los dos mundos que les ha tocado vivir. Y revela la compleja estructura de habilidades vitales, lenguaje y percepciones que forman su universo y recorren las vidas de cada uno de ellos.