Yang Mun no es un maestro espiritual real, es un personaje generado con inteligencia artificial

Tres cuentas de redes sociales con millones de seguidores comparten vídeos de Yang Mun, a quien presentan como un monje que ofrece consejos de "sabiduría antigua para la vida moderna". Es falso. No es una persona real: se trata de un personaje generado con inteligencia artificial, según revela una investigación de Eurovision News Spotlight, la alianza de verificación liderada por la Unión Europea de Radiodifusión de la que forma parte VerificaRTVE.

En Instagram, dos perfiles de Yang Mun reúnen unos 2,5 millones y 1 millón de seguidores. Su página de Facebook alcanza alrededor de 1,4 millones de usuarios. A través de estos perfiles se difunden vídeos en los que un monje ofrece consejos sobre aspectos como el "equilibrio emocional" o "sanar el alma moderna". Las publicaciones incluyen la etiqueta "AI info". Sin embargo, esta aparece poco destacada y no explica que se trata de un personaje sintético, algo que, según la investigación de EBU, permite que parte del público dé por supuesto que está ante un maestro de carne y hueso.

El falso sabio oriental: generado por IA de Google y marcado con SynthID El supuesto sanador, que ofrece "sabiduría antigua para la vida moderna", es personaje generado con inteligencia artificial usando herramientas de Google, según ha confirmado el sistema de detección SynthID de la propia compañía. Sus vídeos, en los que aparece como un monje anciano con túnica naranja en jardines y templos, están marcados con la marca de agua invisible de la IA de Google, Puedes comprobar el análisis de los contenidos realizado por Eurovision News Spotlight en la imagen inferior. Análisis de contenidos con SynthID realizado por Eurovision News Spotlight VerificaRTVE La página web de Yang Mun aborda si se trata o no de un personaje real: en una sección de preguntas frecuentes se define como una "filosofía de bienestar inspirada en enseñanzas orientales" y afirma que "Yang Mun es real" y que solo se usan "herramientas de mejora de voz" para hacer más accesible el mensaje. Otra versión del mismo apartado asegura que es un "maestro real" con años de práctica en principios orientales y psicología del bienestar. Estas afirmaciones chocan con los resultados de SynthID, que identifica sistemáticamente los vídeos como generados por la IA de Google, muy por encima de una simple edición de audio.

Una web que promueve la venta de productos Más allá de la estética serena y los mensajes motivacionales, el proyecto es también una fuente de ingresos: el sitio web vende varios libros electrónicos y paquetes de "sanación" con precios entre 10 y 50 dólares sin impuestos. El sitio asegura que más de 7.000 personas han comprado algún e-book y que cientos han adquirido el paquete más caro, cuyo contenido se describe de forma imprecisa. Eurovision News Spotlight ha revisado los perfiles de personas a las que presentan como clientes satisfechos con el ebook en la página de compra. La mayoría no tenía foto de perfil, pero un usuario que le dio a los libros una calificación de cinco estrellas tenía una imagen generada con inteligencia artificial según la herrmienta HiveModeration. No hay información transparente sobre quién está detrás de la marca en la web, pero Spotlight ha encontrado un artículo descrito como "comunicado de prensa pagado" publicado en Yahoo! Finance el 9 de diciembre de 2025. El texto ensalza las virtudes de este "movimiento que llega a millones de personas en todo el mundo" y anima a los lectores a comprar un libro de Yang Mun. La información la firma una agencia de marketing Shalev.H Marketing, a quien la investigación vincula con el creador digital israelí Shalev Hani, un especialista en contenidos de vídeo generados con IA para marcas, según su perfil de LinkedIn.