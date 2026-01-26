La UIMP prepara un plan de medios para enriquecer el debate público
- El nuevo rector, Ángel Pelayo, reconoce "preocupación" por cómo los discursos "viscerales" forman la opinión pública de los jóvenes
- Pelayo, que sucede a Carlos Andradas al frente de la UIMP, tomará posesión de su cargo este martes
El nuevo rector de la UIMP, Ángel Pelayo, ha mostrado su preocupación por el hecho de que la opinión pública de los jóvenes se esté formando a partir de discursos muy viscerales y de "amateurs". Por ese motivo, la institución prepara un plan de medios para que la Universidad contribuya con argumentos racionales a construir las políticas y la opinión públicas.
Ángel Pelayo aboga por una Universidad Internacional que sea referencia de todos los estudiantes españoles y por transmitir mejor a los jóvenes todo lo que hace la institución académica utilizando los nuevos medios de comunicación. Dentro de este objetivo enmarca su preocupación por "cómo se está formando la opinión pública y el discurso público, con discursos muy viscerales que no se basan en el conocimiento ni en la razón". Según el nuevo rector, la UIMP tiene que poner sobre la mesa, en el debate público, "los argumentos racionales y las convicciones científicas porque no podemos construir las políticas públicas o la opinión pública a partir de amateurs".
Avanzar hacia la internacionalización de la UIMP
Otro reto del nuevo responsable de la Menéndez Pelayo es la internacionalización de una universidad "que tiene que buscar mecanismos estructurales para ser más internacional, con la presencia constante por medio de cátedras o convenios con universidades extranjeras que estén vinculadas a la UIMP.
Además, según Ángel Pelayo, ahora toca hacer una buena programación para el verano, así como organizar y dar coherencia a las distintas sedes. El nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se ha reunido este lunes con el delegado del gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y tomará posesión de su cargo este martes.