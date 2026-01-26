La UIMP prepara un plan de medios para enriquecer el debate público

El nuevo rector de la UIMP, Ángel Pelayo, ha mostrado su preocupación por el hecho de que la opinión pública de los jóvenes se esté formando a partir de discursos muy viscerales y de "amateurs". Por ese motivo, la institución prepara un plan de medios para que la Universidad contribuya con argumentos racionales a construir las políticas y la opinión públicas.

Ángel Pelayo aboga por una Universidad Internacional que sea referencia de todos los estudiantes españoles y por transmitir mejor a los jóvenes todo lo que hace la institución académica utilizando los nuevos medios de comunicación. Dentro de este objetivo enmarca su preocupación por "cómo se está formando la opinión pública y el discurso público, con discursos muy viscerales que no se basan en el conocimiento ni en la razón". Según el nuevo rector, la UIMP tiene que poner sobre la mesa, en el debate público, "los argumentos racionales y las convicciones científicas porque no podemos construir las políticas públicas o la opinión pública a partir de amateurs".