El Racing se dispara en la clasificación tras su victoria en Riazor contra el Deportivo de La Coruña

44 puntos y 50 goles. Son las apabullantes cifras que presenta el Racing con la segunda vuelta del campeonato recién comenzada. El conjunto cántabro tenía este mes dos pruebas muy exigentes, la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo de La Coruña, y las afrontaba desde una derrota contra el Zaragoza en casa y arrastrando la mayor racha sin ganar de toda la temporada.

Los de José Alberto López han dado muestras de ser un equipo maduro y experimentado, que sabe adaptarse al rival y exigirse al máximo. Pese al contexto mencionado, encararon ambos choques sin dudas y totalmente confiados al planteamiento táctico ideado por el técnico asturiano. El resultado fue una victoria brillante contra los canarios (4-1) y otra de oficio este domingo en Riazor (0-1). Es obvio que resta mucha temporada por delante, pero ambos encuentros refuerzan la idea de un Racing que ha aprendido de los errores del pasado. Todos metidos. Todos a una. Sin relajaciones.

Peio Canales, autor del gol contra el Deportivo, se zafa de Mario Soriano REAL RACING CLUB