Oscar Wilde, los Monty Python, los Roper, Mr. Bean... un libro recorre la historia del humor británico

Oscar Wilde, los Monty Python, Benny Hill, Un hombre en casa, Los Roper... Todos ellos han contribuido a la imagen que tenemos del "Humor británico". Pero ¿qué es? ¿de dónde viene? y ¿qué tiene de especial ese humor británico?. Es lo que analiza el periodista y escritor Jorge San Román (La loca historia de Mel brooks, Había una vez una tele), en su nuevo libro: Con permiso de la reina. El humor inglés. De los bufones a la Sitcom (Diábolo ediciones).

Y esa es la primera pregunta que le hacemos a Jorge: ¿Qué es el 'Humor británico'? "En los años Sesenta se acuñó una expresión encaminada a la promoción turística de nuestro país, “Spain is Different”; podríamos transformarla diciendo que “England is Different”, porque los ingleses, desde siempre, han establecido una distancia con el resto del planeta, que se hace también patente en su sentido del humor, un humor sofisticado, condescendiente a veces, siempre incisivo, y a veces, si, grosero".

En cuanto a de dónde viene y cómo ha evolucionado ese humor inglés, Jorge nos comenta: "El libro traza un recorrido por la historia del humor británico a través de sus distintas manifestaciones en la cultura popular; la tradición oral, la literatura, la prensa humorística, los cómics, el music hall, el cine, la radio y la televisión. Las aportaciones inglesas al humor universal son notables; la figura del payaso cara blanca la estableció Joseph Grimaldi en el siglo XIX; Punch, la marioneta, es un personaje icónico; y los bufones consiguieron reírse de los poderosos en su cara, empleando siempre la sutileza, si querían conservar sobre los hombros su cabeza adornada con cascabeles".

Charlot, Agatha Christie, James Bond, Hitchcock... Charlot, Agatha Christie, James Bond, Hitchcock... ¿Son todos ejemplos de humor británico? "Aunque Charlot es un genio de la comedia y nació en Londres, no definiría su humor como “británico”, porque a menudo contiene un componente, el sentimentalismo, y a veces en exceso, que no es propio del humor británico tal como lo entendemos. Hitchcock, aunque desarrolló en los Estados Unidos la mayor parte de su carrera, tanto la cinematográfica como la televisiva, siempre introdujo en su obra un cierto toque de humor negro, muy británico. Y escritores como Agatha Christie con su Poirot, o Ian Flemming con James Bond, también impregnaron a sus personajes de ese cierto toque de humor inglés". noticias

Unos kamikazes del humor: Los Monty Phyton Por supuesto, los Monty Phyton tiene un espacio destacado en el libro: "Los componentes de Monty Phyton -nos comenta Jorge-, absorbieron en su momento todas las tendencias del humor británico; la prensa satírica, los programas de radio -especialmente el de los legendarios Goons, con Peter Sellers a la cabeza-, los espacios de sketches de la BBC, y consiguieron una fórmula que funcionó muy bien en la televisión, y también en el cine. Podría afirmarse que abrieron los caminos para todo lo que vendría después". "El caldo de cultivo que sirvió para la gestación del grupo, la época de Swinging Sixties, favoreció sin duda aquella explosión de creatividad. Hoy las cosas son muy distintas: John Cleese, por ejemplo, ha tenido serias dificultades para llevar al teatro La vida de Brian, porque los actores elegidos para protagonizarla no consideraban aceptables las bromas relacionadas con el personaje de Loretta". Cine de siempre Cine clásico - El sentido de la vida Los Monty Python cuentan el ciclo de la vida con su inconfundible humor. Ganadora del Premio Especial del Jurado y nominada a la Palma de Oro en Ca... Ver película Esta claro que la sociedad y el humor han cambiado mucho estos últimos años y uno de los mejores ejemplos lo tenemos en Benny Hill, que ha pasado de ser uno de los cómicos más populares a estar completamente denostado. "La Cultura y el Arte están sucumbiendo ante lo políticamente correcto, eso es evidente. Y el caso de Benny Hill es especialmente sangrante, porque después de haber hecho reír a los ingleses durante más de cinco décadas, se prohibió un acto para conmemorar su centenario, y en su país ahora está proscrito", asegura el autor. Página del libro 'Con permiso de la reina'

'Un hombre en casa' y 'Los Roper' Si hablamos de las sitcom o comedias televisivas, Un hombre en casa y Los Roper figuran entre las más recordadas. "Las sitcom británicas producidas en la década de 1970 innovaron la comedia televisiva. Su llegada a España supuso una verdadera revolución, el descubrimiento de un nuevo concepto humorístico. Fue como una ventana abierta a través de la que pudimos contemplar, bajo el prisma humorístico, por ejemplo las aventuras de dos chicas que “adoptaban” a un joven con el que acaban compartiendo piso, un argumento inimaginable en la España de 1978. La trascendencia de estas comedias es patente en el estilo y las temáticas que empezaron a adoptar los cómicos españoles, y esa huella permanecería en las series de televisión que se producirían en el futuro". Muere a los 92 años Brian Murphy, el inolvidable George Roper de 'Los Roper' y 'Un hombre en casa'

Un libro que incluye numerosas anécdotas El libro incluye numerosas anécdotas relacionada son el humor británico, como esta que nos recuerda Jorge San Román: "Me parece muy divertido el episodio de la guerra que el semanario humorístico La Codorniz declaró a Inglaterra en 1966. Bajo el mando de Álvaro de Laiglesia, este grupo de genios del humor español se mofó de los ingleses, de sus usos y costumbres, devolviendo así la pelota a aquellos que siempre habían mirado al resto del mundo como por encima del hombro". "También anecdótico, aunque mucho más trágico, resulta el hecho, señalado por Charles Chaplin, del importante número de comediantes ingleses de music hall que habían optado por suicidarse, aún estando en la cúspide de su fama", añade Jorge. Página del libro 'Con permiso de la reina'

Una excelente documentación Como es habitual en los libros de cultura popular de Diábolo Ediciones, destaca la excelente documentación literaria y visual que maneja el autor. "En España -nos cuenta-, no existía bibliografía específica sobre el humor británico, aunque hay muchas fuentes a las que recurrir para documentarse. Sin duda Internet es una buena herramienta, pero no siempre resulta fiable, prefiero consultar libros. Hoy, además tenemos la suerte de contar con plataformas de televisión, también On Line, que nos permiten acceder a contenidos como series o películas inglesas que en España no se vieron en su momento". Y además, Jorge San Román ha contado con la colaboración del veterano animador Raúl García (Los Picapiedra, ¿Quién engaño a Roger Rabbit?) para hablar sobre Terry Gilllian. "Raúl es un artista que gracias a su bagaje profesional, en Inglaterra y sobre todo en los Estados Unidos, es buen conocedor de los mecanismos de la comedia, especialmente en el cine. Creo que tiene algo en común con Terry Gilliam, y es que Gilliam es un norteamericano que se marchó de su país para unirse a los muy británicos Monty Phyton, mientras que Raúl es un español que emigró a Los Ángeles, para incorporarse a los estudios de animación de Walt Disney. Cada uno, a su manera, ha sido emigrante, y los dos, pioneros". Cine de siempre Cine clásico - La vida de Brian Comedia clásica de los Monty Python que parodia la narrativa bíblica. Dirigida por Terry Jones, fue financiada por George Harrison y se prohibió en... Ver película