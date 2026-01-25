El estadounidense Alex Honnold corona el rascacielos Taipéi 101, el undécimo edificio más alto del mundo

Alex Honnold ha hecho historia este domingo al coronar el rascacielos Taipéi 101, que con sus 508 metros es el undécimo edificio más alto del mundo.

El escalador estadounidense ha completado la hazaña sin cuerda ni arnés, equipado tan solo con unos zapatos especiales, una bolsa de magnesio y su emblemática camiseta roja.

Dos personas toman fotografías de Honnold. REUTERS/Ann Wang

"Es increíble. He pasado un montón de tiempo pensando en esto, imaginando que era posible, pero hacerlo realmente se siente diferente", ha dicho Honnold ante los medios de comunicación al término de la escalada, en la que ha invertido poco más de 90 minutos.

Honnold es la primera persona en escalar esta estructura en la modalidad de free solo, como se conoce a la variante extrema de la escalada en la que no se utilizan medidas de seguridad y en la que cualquier error, por mínimo que sea, se paga con la muerte.

En la previa del evento, transmitido en directo a nivel global a través de la plataforma Netflix, Honnold, nacido en 1985, había comentado que llevaba años queriendo subir el Taipéi 101, el icónico rascacielos que domina el distrito financiero de la capital taiwanesa.

Netflix ha transmitido en directo la escalada. REUTERS/Ann Wang

La subida estaba programada inicialmente para este sábado por la mañana, pero los organizadores optaron por suspenderla media hora antes de lo previsto debido al mal tiempo. Veinticuatro horas después, sin embargo, apenas había nubes en el cielo.

Honnold supera una estructuras metálica. REUTERS/Ann Wang

El cambio de condiciones no convirtió la escalada en una tarea sencilla. Para empezar, Honnold tuvo que superar la base del rascacielos, compuesta por 113 metros de losa inclinada de acero y vidrio y dos estructuras metálicas de 4,3 metros conocidas como ruyi, que supusieron el primer gran obstáculo de la jornada.

Superado ese tramo inicial, que le llevó menos de veinte minutos, el escalador encaró al segmento más largo y físicamente exigente: las llamadas "cajas de bambú", ocho módulos superpuestos entre aproximadamente los pisos 27 y 90 que conforman el cuerpo del Taipei 101.

A lo largo de 274 metros de ascenso en vertical, Honnold desplegó toda su destreza como escalador, trepando con dinamismo entre los vítores y los rostros de asombro de las cientos de personas que se congregaron en los alrededores del rascacielos para presenciar este hito.

Honnold escalando las llamadas "cajas de bambú". REUTERS/Ann Wang

La fase final, considerada la más peligrosa por los organizadores, comenzó al alcanzar la torre superior del edificio, donde los desplomes exigieron toda la fuerza de sus brazos. Desde allí avanzó por los anillos hasta la aguja, rematada por una pequeña esfera metálica suspendida sobre el vacío, donde se hizo un selfie para la posteridad.