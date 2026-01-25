Nivel máximo de aviso en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco por fenómenos costeros
- Se esperan olas que podrían superar los 10 metros
- Además, habrá viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora
Los efectos de la borrasca Ingrid continúan notándose este domingo, con un mapa de avisos que coloca en nivel rojo (el máximo) a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco por peligro extraordinario de fenómenos costeros, con olas que pueden superar los 10 metros.
En el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en A Mariña en Lugo, en el litoral occidental y oriental asturiano, en el litoral cántabro, en el de Guipúzcoa y el de Vizcaya, se prevé mar combinada del oeste o noroeste de 8 a 10 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, habrá viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora, que ocasionalmente puede ser de 75 a 88 kilómetros por hora. La Aemet recuerda en sus redes que es muy peligroso acercarse a primera línea de costa, ya que el mar puede provocar daños en paseos marítimos y zonas próximas.
La agencia recomienda en su web cuando hay nivel rojo que la población tome medidas preventivas y actúe según las indicaciones de las autoridades. Hay que mantenerse informado de la predicción meteorológica más actualizada y no viajar, salvo que sea estrictamente necesario. Y es que, detalla, se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes.
El aviso rojo en Asturias y Cantabria se activará a las 12:00 horas, en el País Vasco a las 15:00 horas y en Galicia ya está establecido. Por fenómenos costeros también aparecen puntos de Andalucía (poniente y Almería capital, levante almeriense y costa granadina), pero en aviso naranja (peligro importante).