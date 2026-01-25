Barcelona - Oviedo, en directo el partido de la jornada 21 de Liga

FC Barcelona y Real Oviedo disputan este domingo 25 de enero en el Estadio Camp Nou el partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga, donde los catalanes buscan mantener el liderato de la clasificación y los asturianos, abandonar el puesto de colista

En directo Barcelona vs Oviedo | La Liga

El equipo de Hansi Flick es primero con 49 puntos, tan solo uno más que el Real Madrid, mientras el conjunto dirigido por Guillermo Almada es último con 13 puntos, tan solo uno menos que el Levante, pero ya seis con respecto al Deportivo Alavés, club que marca el último puesto de descenso.

Ambos equipos llegan después de sendas derrotas en Liga, ante la Real Sociedad, el Barcelona, y frente al Osasuna, el Oviedo, además de la victoria de los azulgranas ante el Slavia de Praga en la séptima jornada de la Champions League, y a las puertas de cerrar la primera fase el próximo miércoles en casa frente al Copenhague.

El Real Oviedo visita el Camp Nou con tres nuevos fichajes, el último, el del argentino Thiago Fernández, después de los de los uruguayos Nico Fonseca y Thiago Borbas. Los asturianos viajan con el precedente de la derrota en la sexta jornada en el Carlos Tartiere (1-3), pero con el precedente de su última victoria en el Camp Nou, en la última jornada de la temporada 2000-2001 (0-1) con un gol de Jaime Jordán.

En el bando azulgrana, Hansi Flick no podrá contar con Pedro González "Pedri", que estará un mes de baja tras lesionarse en el bíceps femoral de su pierna derecha durante el partido de la Liga de Campeones ante el Slavia de Praga. Tampoco estará Ferran Torres, que arrastra molestias en los isquiotibiales y sigue un plan específico para evitar una recaída. Sí estará Lamine Yamal, después de su ausencia por sanción en Champions.