La Policía investiga filtraciones de datos personales de presidentes autonómicos como Ayuso, Moreno y Pradales

Salen a la luz datos personales de varios dirigentes autónomicos en una nueva campaña de ciberataques, entre ellos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, del andaluz Juanma Moreno y del lehendakari Imanol Pradales. La Policía investiga ya investiga esta filtración, según han confirmado fuentes a Radio Nacional de España.

Por ahora se conoce que se han visto afectados 15 de los 17 presidentes regionales y 47 cargos políticos de las diferentes comunidades autónomas. Entre los datos que se han revelado hay DNI, teléfonos, correos electrónicos y direcciones de viviendas.

No es la primera vez que se filtran datos de cargos políticos. Por ejemplo, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros también se han visto afectados por campañas de ciberataques similares.

