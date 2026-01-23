Enlaces accesibilidad
La Policía investiga filtraciones de datos personales de presidentes autonómicos como Ayuso, Moreno y Pradales

  • Por ahora se conoce que se han visto afectados 15 de los 17 presidentes regionales
  • Pedro Sánchez y varios de sus ministros también se han visto afectados por campañas de ciberataques
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto en conmemoración del 47º aniversario de la Constitución Española. DIEGO RADAMÉS / EP
Salen a la luz datos personales de varios dirigentes autónomicos en una nueva campaña de ciberataques, entre ellos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, del andaluz Juanma Moreno y del lehendakari Imanol Pradales. La Policía investiga ya investiga esta filtración, según han confirmado fuentes a Radio Nacional de España.

Por ahora se conoce que se han visto afectados 15 de los 17 presidentes regionales y 47 cargos políticos de las diferentes comunidades autónomas. Entre los datos que se han revelado hay DNI, teléfonos, correos electrónicos y direcciones de viviendas.

No es la primera vez que se filtran datos de cargos políticos. Por ejemplo, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros también se han visto afectados por campañas de ciberataques similares.

