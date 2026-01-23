La Fiscalía investiga a Albiol por el macrodesalojo del edificio B9 de Badalona y que dejó a 400 personas en la calle

La Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, por el desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de esta localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría migrantes.

El pasado 24 de diciembre el eurodiputado de los 'comunes' y abogado, Jaume Asens, presentó una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9.

La denuncia penal, a la que ha tuvo acceso RTVE, acusaba a Albiol de un delito de odio y otro de denegación de servicio público por motivos discriminatorios. De manera subsidiaria, le considera potencialmente responsable de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa, a raíz de las decisiones políticas y las declaraciones públicas de estos últimos días.

Los Mossos procedieron el 17 de diciembre al desalojo del antiguo instituto B9, donde vivían unas 400 personas, en virtud de una orden judicial dictada a instancias del Ayuntamiento.

La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia Tras la denuncia presentada por Jaume Asens, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación, según han informado EFE fuentes de la Fiscalía. La apertura de estas diligencias de investigación se suman a otro procedimiento judicial, ya que el pasado mes de diciembre la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento de Badalona a aclarar de forma urgente si había ofrecido la «atención adecuada» y una alternativa habitacional a los migrantes desalojados, como ordenaba el mandato judicial. Decenas de personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) siguen acampadas bajo un puente de la carretera C-31. EFE/ Quique García El Ayuntamiento de Badalona, por su parte, ha defendido la "escrupulosidad" con la que se ejecutó el desalojo del antiguo instituto B9 el pasado diciembre y el "trabajo" conjunto con el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat para abordar la actuación.

Los 'comunes' celebran la investigación abierta contra Albiol En un comunicado, los 'comunes' han valorado positivamente la decisión de la Fiscalía provincial de Barcelona de abrir diligencias de investigación contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), a raíz del desalojo del centro B9, que dejó a cientos de personas migrantes sin alternativa habitacional y durmiendo en la calle en pleno invierno. Según Asens, "en un estado de derecho nadie está por encima de la ley, tampoco un alcalde como Albiol. Es una buena noticia para los derechos humanos que celebramos que la Fiscalía vea indicios de delito y abra una investigación". En este sentido, ha añadido que confía en que esta investigación "llegue hasta el final y que Albiol responda ante los tribunales". Jaume Asens en RNE El partido recuerda que el juzgado que autorizó el desalojo lo hizo de forma condicionada, exigiendo que se activara de forma simultánea un dispositivo municipal de atención social que garantizara una alternativa habitacional digna a las personas afectadas.