Detenido en Navaleno (Soria) tras atrincherarse con sus dos hijos después de sacarlos violentamente del colegio
- Un negociador de la Comandancia de Soria consiguió que el hombre se entregara
- No hay denuncias previas por violencia machista pero sí por lesiones a un agente de la Guardia Civil
Un hombre de 39 años se personó en el colegio de sus hijos de forma violenta, dando portazos y gritos hacia los profesores. Allí recogió a sus dos hijos de 6 y 2 años de edad y los llevó a su casa, atrincherándose en su domicilio. Todos estos hecho se iniciaron tras conocer el hombre que había sido denunciado por su esposa por violencia machista, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
El hombre, con antecedentes por delitos violentos ha sido detenido en Navaleno (Soria) como presunto autor de un delito de violencia machista.
Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron a la vivienda para proceder a su detención en virtud de la denuncia presentada, se negó a salir, actuó de forma muy agresiva y cerró la puerta, bloqueándola con muebles.
Un negociador consiguió que el hombre se entregara
Tras una conversación dirigida por el negociador de la Comandancia de Soria, y que se prolongó desde las 14:20 hasta las 16:15 horas, el hombre depuso su actitud y, tras permitir la salida de los niños, se entregó a los agentes de forma voluntaria.
No hay denuncias previas por violencia machista
Si bien no existen denuncias previas por violencia machista, el hombre había sido detenido el año pasado tras provocar daños en el Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe (Soria) y lesiones a un agente de la Guardia Civil.
Las diligencias que se instruyen, una vez finalizadas por el Equipo de Policía Judicial de El Burgo de Osma, serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Soria, lugar donde se llevará al detenido.