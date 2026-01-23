Detenido en Navaleno (Soria) tras atrincherarse con sus dos hijos después de sacarlos violentamente del colegio

Un hombre de 39 años se personó en el colegio de sus hijos de forma violenta, dando portazos y gritos hacia los profesores. Allí recogió a sus dos hijos de 6 y 2 años de edad y los llevó a su casa, atrincherándose en su domicilio. Todos estos hecho se iniciaron tras conocer el hombre que había sido denunciado por su esposa por violencia machista, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El hombre, con antecedentes por delitos violentos ha sido detenido en Navaleno (Soria) como presunto autor de un delito de violencia machista.

Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron a la vivienda para proceder a su detención en virtud de la denuncia presentada, se negó a salir, actuó de forma muy agresiva y cerró la puerta, bloqueándola con muebles.

Un negociador consiguió que el hombre se entregara Tras una conversación dirigida por el negociador de la Comandancia de Soria, y que se prolongó desde las 14:20 hasta las 16:15 horas, el hombre depuso su actitud y, tras permitir la salida de los niños, se entregó a los agentes de forma voluntaria.