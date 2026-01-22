Los cinco miembros del Consejo Permanente han usado su derecho de veto en beneficio propio desde la creación de la ONU

Durante 80 años, el derecho a veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido objeto de debate constante, tanto desde dentro como desde fuera de la organización. En este órgano recae la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad mundial.

Reconocidos expertos mundiales del ámbito diplomático, político y militar señalan en El veto —que emite este jueves Documentos TV— que el abuso del mismo por estas grandes potencias se está utilizando más en función de sus propios intereses nacionales que en los de la comunidad internacional.

La ONU y el Consejo de Seguridad En 1945, después de la II Guerra Mundial, el Holocausto y el tumultuoso período de entreguerras, las naciones se dotaron de una organización mundial, la ONU. Se estableció mediante la Carta de Naciones Unidas, el tratado que define su propósito y la estructura interna. "" "Es la primera vez en la historia que los seres humanos han acordado gobernarse entre sí en cumplimiento de un conjunto de normas que prohíben el uso de la fuerza", explica Ardi Imseis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad canadiense de Queen y exmiembro del Grupo de Expertos Eminentes de la ONU sobre Yemen. Mesa de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, 10 de ellos no son permanentes ©Vast Productions El Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos fundamentales de Naciones Unidas, cuya responsabilidad fundamental es el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales. También cuenta con el poder de adoptar decisiones que los Estados miembros están obligados a aplicar. Entre las prerrogativas del Consejo de Seguridad se encuentra el derecho al veto de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Permite impedir cualquier resolución, si alguno de ellos emite un voto negativo. "El poder del veto estaba justificado en 1945", explica Imseis. "La finalidad del veto fue evitar el conflicto entre las grandes potencias; creo que es una de las razones por las que no ha habido una III Guerra Mundial" Las grandes potencias habían competido por el control de los recursos globales, estaban en guerra entre sí y provocaron estos conflictos mundiales. "La finalidad del veto fue evitar el conflicto entre las grandes potencias; creo que es una de las razones por las que no ha habido una III Guerra Mundial", manifiesta el que fuera abogado internacional en la Delegación del Consejo de Seguridad, Andras Vamos-Goldman.