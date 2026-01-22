Los cinco miembros del Consejo Permanente han usado su derecho de veto en beneficio propio desde la creación de la ONU
- Se cumplen ahora 80 años de la primera sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el 17 de enero de 1946
- El uso del veto ante genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad provoca gravísimas consecuencias
Durante 80 años, el derecho a veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido objeto de debate constante, tanto desde dentro como desde fuera de la organización. En este órgano recae la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad mundial.
Reconocidos expertos mundiales del ámbito diplomático, político y militar señalan en El veto —que emite este jueves Documentos TV— que el abuso del mismo por estas grandes potencias se está utilizando más en función de sus propios intereses nacionales que en los de la comunidad internacional.
La ONU y el Consejo de Seguridad
En 1945, después de la II Guerra Mundial, el Holocausto y el tumultuoso período de entreguerras, las naciones se dotaron de una organización mundial, la ONU. Se estableció mediante la Carta de Naciones Unidas, el tratado que define su propósito y la estructura interna.
“Es la primera vez en la historia que los seres humanos han acordado gobernarse entre sí en cumplimiento de un conjunto de normas que prohíben el uso de la fuerza”, explica Ardi Imseis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad canadiense de Queen y exmiembro del Grupo de Expertos Eminentes de la ONU sobre Yemen.
El Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos fundamentales de Naciones Unidas, cuya responsabilidad fundamental es el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales. También cuenta con el poder de adoptar decisiones que los Estados miembros están obligados a aplicar.
Entre las prerrogativas del Consejo de Seguridad se encuentra el derecho al veto de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Permite impedir cualquier resolución, si alguno de ellos emite un voto negativo. “El poder del veto estaba justificado en 1945”, explica Imseis.
Las grandes potencias habían competido por el control de los recursos globales, estaban en guerra entre sí y provocaron estos conflictos mundiales. “La finalidad del veto fue evitar el conflicto entre las grandes potencias; creo que es una de las razones por las que no ha habido una III Guerra Mundial”, manifiesta el que fuera abogado internacional en la Delegación del Consejo de Seguridad, Andras Vamos-Goldman.
Uso y abuso del veto
El veto fue ejercido desde los primeros momentos. “Ya en 1946, vemos las primeras resoluciones de la Asamblea General en las que se pide moderación en el uso del veto”, recuerda Jennifer Trahan, directora de Derecho Internacional y Derechos Humanos del Centro de Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York. Y “una de las primeras áreas en las que se utilizó el poder de veto fue en la admisión de nuevos Estados miembros en las Naciones Unidas”, señala el profesor de Derecho Internacional Ardi Imseis.
Las críticas se han sucedido desde sus inicios, pero en el nuevo milenio se ha hecho un uso peligroso del veto en situaciones de graves violaciones del derecho internacional. Resoluciones que afectaban a Sudán, Siria y, más próximos en el tiempo, a los conflictos en Ucrania y en Gaza, han sido vetados por alguno o varios de los cinco miembros permanentes. “El ataque de Rusia a Ucrania es también un ataque a la Carta de Naciones Unidas”, manifestaba en la sede de Naciones Unidas el exministro ucraniano, Dmytro Kuleba.
“Entre esas resoluciones y los vetos murieron miles de personas”, revela Mohammad Al Abdallah, director del Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria. Además de provocar la pérdida masiva de vidas humanas, “el poder del veto puede romper el orden internacional”, señala la ucraniana Oleksandra Matviichuk, premio Nobel de la Paz 2022 y presidenta del Centro por las Libertades Civiles.
Para algunos expertos, como Jennifer Trahan, el veto se está ejerciendo, cada vez con mayor frecuencia, para proteger los intereses nacionales de los cinco miembros permanentes, en lugar de promover la paz y la seguridad internacionales.
“En 1945, los estados que crearon la ONU no podían haber otorgado al Consejo de Seguridad el poder de ayudar a incitar al genocidio, a los crímenes de guerra y contra la humanidad y a violar el derecho internacional”. El debate está servido y las críticas al uso abusivo del veto está generando dentro de la ONU una enorme frustración por el hecho de que la capacidad que posee para evitar la muerte y el sufrimiento innecesarios de miles de personas en zonas de conflicto, se vea, tan a menudo, mermada por la política de las potencias que ejercen su veto.