La Justicia archiva la causa del vertido de pélets en Galicia al no inferir la existencia de "ilícito penal"

La Justicia ha archivado la causa abierta por el vertido de pélets del carguero Toconao, ocurrido en diciembre de 2023, al concluir que "no se puede inferir la existencia de ilícito penal alguno" sin que se haya rebasado el ámbito de una posible infracción administrativa.

La magistrada instructora de la localidad de Noia, en la resolución facilitada este martes a la prensa, acuerda por tanto el sobreseimiento definitivo de la causa en la que se investigaron potenciales responsabilidades penales, ante la demanda de Ecologistas en Acción contra la empresa holandesa propietaria del barco que provocó el vertido por un delito contra el medioambiente y los recursos naturales.

En el auto, explica que el informe presentado por la Dirección General de la Guardia Civil concluye que, dadas las condiciones meteorológicas en el momento de producirse la pérdida, junto con los indicios relativos a la navegabilidad del buque y el modo de proceder del capitán, así como del resto de la tripulación, “la caída por la borda de los seis contenedores fue consecuencia de un golpe al buque por el oleaje a su lado de babor, habiéndose cumplido los protocolos de carga por parte de la empresa operadora”. Todo ello, remarca, “sin que se haya producido irregularidad alguna que hubiese ocasionado la caída de los contenedores”.

Dicho informe incluye, entre otra documentación de relevancia, el informe aportado por el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras, información aportada por el armador y la empresa fletadora, informes del Instituto Tecnológico para Control do Medio Mariño de Galicia y el informe pericial de la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la Unidad Técnica del Seprona.