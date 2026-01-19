El 'Blue Monday' no es el día más triste del año, es un bulo

Cada inicio de año en redes sociales e Internet vuelve a hablarse del 'Blue Monday' como si fuera el día más triste del año y tuviese lugar el tercer lunes de enero. Es un bulo, no existe evidencia científica que respalde su existencia. Se trata de un concepto de marketing que ha ido circulando desde hace dos décadas. Te lo explicamos con la ayuda de psicólogos del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y de la Universidad Pontificia de Comillas, quienes advierten de sus riesgos para la salud mental y los factores que pueden afectar a nuestro estado de ánimo en enero.

Origen comercial, no científico El término 'Blue Monday' nació en 2005 como parte de una campaña publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel para impulsar sus ventas durante el mes de enero. Esta estrategia de marketing atribuyó a Cliff Arnall, un psicólogo británico, la creación de una presunta fórmula científica que identificaba el día más deprimente del año teniendo en cuenta distintos factores, como la meteorología, las deudas o el tiempo transcurrido desde la Navidad. Entonces, medios de comunicación, como la cadena NBC, se hicieron eco. Un año después, The Guardian y otros medios desmentían esta fórmula. En 2010, en The Telegraph, el propio Arnall animó "a refutar la idea de que es el día más deprimente y a utilizarlo como trampolín para hacer las cosas que realmente importan en su vida". La comunidad científica considera que la fórmula es "arbitraria y carece de base científica". Jose Ortiz Gordo, psicólogo en Rookie Soul del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COPM), ha explicado a VerificaRTVE que "no tiene base científica sólida, no cumple unos criterios mínimos de investigación y su origen es comercial". Sostiene que se trata de una "ecuación mediática que mezcla variables que no se pueden sumar con sentido, como la motivación, las deudas o el clima. Suena matemático, pero no es ciencia: es marketing con calculadora".

La cuesta emocional de enero En el primer mes del año diversos factores externos pueden afectar nuestro estado de ánimo. Sin embargo, los psicólogos coinciden en que cada persona reacciona de manera distinta, por lo que no es posible que el ánimo general coincida en un único día. Estos son algunos de los factores que apuntan los expertos: En invierno hay menos la luz solar y los días son más cortos . Fabián Cardell, profesor de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas, cuenta a RTVE.es que "se ha demostrado que la exposición a la luz solar provoca que el cerebro segregue ciertos neurotransmisores, como la serotonina, que están detrás de la sensación de bienestar o felicidad".

Algunas personas pueden sentir también un "efecto resaca de Navidad ", según Ortiz Gordo, lo que provoca "sensación de vacío, bajada de estímulo y choque con las obligaciones" tras un periodo de "cambios de horarios y más compromisos sociales".

Economía personal . Cardell defiende que "hay ciertos factores económicos que pueden influir en nuestro estado de ánimo". "Pero de ahí a que sea algo que condicione tanto mi estado de ánimo como para fijarlo un día concreto, eso no tiene una relación tan directa", aclara.

. Cardell defiende que "hay ciertos factores económicos que pueden influir en nuestro estado de ánimo". "Pero de ahí a que sea algo que condicione tanto mi estado de ánimo como para fijarlo un día concreto, eso no tiene una relación tan directa", aclara. Propósitos de año nuevo. "No es que proponerse mejorar sea malo: es que muchas veces lo planteamos como vida nueva desde el lunes, con metas enormes, objetivos poco realistas y claros, a lo que sumamos una tolerancia cero al error, lo que produce frustración y enfados", sostiene Ortiz. A golpe de bit A golpe de bit - Blue Monday y experiencia de realidad virtual - 15/01/24 Escuchar audio Este especialista del Colegio de la Psicología destaca que la suma de estos factores "no afecta igual a todo el mundo" porque cada persona tiene "una salud mental previa y diferentes estilos de vida, apoyos, horarios y situaciones económicas". Deja claro que "no tiene sentido científico ni clínico que todo esto explote en 24 horas". Añade que sí puede existir un periodo con más factores acumulados para algunas personas, pero "un tercer lunes como fenómeno universal es claramente 'fake'", concluye.