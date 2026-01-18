"Todas somos multiorgásmicas: tú, también"

*Objetivo Igualdad se emite los domingos a las 16:30h en el Canal 24 horas y después en RTVE Play

"Esa cosa famosa llamada orgasmo, no estaba llegando” Andrea Aguilar se licenció en administración de empresas y fue durante 10 años cooperante en Médicos Sin Fronteras, ayudando en muchas partes del mundo. Pero mientras, vivía en silencio su anorgasmia, su incapacidad para llegar al orgasmo, y eso la hacía sentirse rara y diferente. “Cuando era joven y empecé a tener relaciones sexuales, lo que me ocurría es que el orgasmo, esa cosa famosa llamada orgasmo, no estaba llegando”, nos cuenta Andrea Aguilar, hoy terapeuta sexual, protagonista este fin de semana en el Retrato 100x100 Feminista de Objetivo Igualdad, grabado en la galería de Sara Caso en Madrid. Andrea Aguilar en la galería Sara Caso Art (Madrid) Talia Martínez de Marañón Fueron 15 años de su vida, en los que “ni yo sola conmigo misma, ni usando juguetes, ni con mi pareja, que teníamos una conexión maravillosa, mi cuerpo no se soltaba y eso es frustrante”. Andrea, ahora psicóloga especializada en sexualidad, cuenta que entonces, ella pensaba que el problema era de su pareja, “y él se pensaba también que suyo” hasta que ella entendió con el tiempo “que el problema era mío”. Entonces se puso en manos de varias sexólogas, y alguna llegó a decirle “que se tenía que relajar, que ya llegaría”, sin dar ninguna pauta al respecto. En uno de sus viajes como cooperante, en México, hizo un curso sobre sexualidad tántrica, y ahí, consiguió por primera vez tener su primer orgasmo. Por eso ella dice que “me ha servido más el tantra y el taoísmo para aprender cómo puedo llegar al orgasmo”. ““la mujer es una fuente inagotable de placer”,“

“El sexo que hemos aprendido es muy, muy, digamos, inmaduro, penecentrista y coitocentrista” Aprendió así a descubrir como ella dice “una fuente inagotable de placer”, y se dio cuenta de que todas las mujeres tienen un cuerpo “diseñado para gozar de forma natural y espontánea”. Por eso se hizo emprendedora, y creó su marca desde la que da cursos y conferencias porque quiere enseñar todo lo que ella aprendió. ““ “El sexo que hemos aprendido es muy, muy, digamos, inmaduro, penecentrista y coitocentrista” dice la experta en placer femenino, porque asegura, ”venimos de muchas décadas en las que el placer de la mujer no importaba en la ecuación”. Lo que primaba era “ser atractiva y que esté contento el hombre que te estaba manteniendo” y eso cuesta tiempo deconstruirlo. Por eso, considera Andrea, “a las mujeres nos cuesta más poner nuestro placer por delante”. Libro 'Mujer Orgásmica' de editorial Lunwerg Editorial Lunwerg

"Aprender a disfrutar del placer infinito que hay en nosotras” La terapeuta sexual explica cómo las mujeres pueden sentir más placer en el cuerpo, “no es lo que nos han enseñado en las películas, porque no va de gemidos, no va de posturas, va de sentir, va de respirar, va de aprender a estar en el cuerpo de una manera distinta que no nos han enseñado”. Y añade que nosotras “queremos vivir en una sociedad donde el cuerpo de la mujer sea venerado y adorado y no abusado como ha sido durante años” y eso se puede empezar a cambiar, cree, desde cada una de nosotras “en nuestra intimidad porque tenemos más poder sobre eso del que creemos”. Ahora ha publicado en la editorial Lunwerg el libro ‘Mujer Orgásmica’, tanto para aquellas que aún no han podido llegar a experimentar el orgasmo, como para todas las que quieran “tener más y mejores orgasmos” dice la experta en placer femenino. Dice, "un libro para aprender a disfrutar del placer infinito que hay en nosotras”. Cuadro de en la galería Sara Caso Art (Madrid) Talia Martínez de Marañón

"Las tres claves fundamentales del placer femenino" Ahí descubre las tres claves, para ella, fundamentales siempre que una quiera que su placer se expanda, y que “quieras sentir más en un momento en el que dices ¡ay!, he perdido la excitación. ¿Cómo hago para volver a sentir el fuego en el cuerpo?”. Dice que son muy sencillas: respiración, movimiento y voz. “Respiración, movimiento y voz son las claves. La más importante la respiración“ “La más importante, la respiración” porque explica que “cuando cortas la respiración, cuando haces apnea, cuando te quedas sin respirar, cortas el placer moviéndose en el cuerpo”. Y continúa “el movimiento significa que no te quedes rígida, que dejes que haya un espacio de movimiento en el cuerpo porque la energía, el placer, el calorcito, la excitación pueda encontrar su espacio”. También es importante, señala la terapeuta sexual, sacar la voz porque “tu garganta está conectada con tu cérvix, todo tu cuerpo vibra y esa vibración hace que el placer también recorra tu cuerpo”. Cuadro de galería Sara Caso Art (Madrid) ¦