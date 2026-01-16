La red social X registra su segunda caída esta semana en varios países, entre ellos España

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha sufrido este viernes una caída que ha dejado a sus usuarios sin acceso a la plataforma por causas aún desconocidas. El incidente se ha registrado sobre la 16.05 horas, según datos de Down Detector, una página web que proporciona información en tiempo real sobre varios sitios web. A las 16.20 ha registrado un pico de más de 4.000 problemas en X España. El problema también afecta a Estados Unidos o Colombia.

El pasado martes 13 de enero, la red social también tuvo problemas, pero se recuperó una hora después sobre las 16.00 horas. Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, pero no funciona.

A las 16.20 horas, más de 50.000 usuarios estadounidenses habían reportado problemas, mientras que unos 600 colombianos habían detectado los mismos problemas.

Esta incidencia también se ha detectado en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y de distintos países de Latinoamérica reportan que ha dejado de funcionar con normalidad.