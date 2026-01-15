La FiscalÃa del Tribunal Supremo archiva la denuncia del PSOE contra el alcalde del PP de Algeciras
- El fiscal responde así a una petición de personarse en las diligencias, que rechaza al haber sido archivada la denuncia
- El alcalde, José Ignacio Landaluce, siente "alivio" y "paz" tras unas semanas "muy duras"
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado archivar la denuncia interpuesta por el PSOE contra el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso o abuso sexual.
Así se desprende de un escrito difundido este jueves por el Ayuntamiento de Algeciras y en el que el fiscal jefe de la Sala de lo Penal informa de que el pasado 9 de enero el fiscal instructor acordó el archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia, por lo que "no existe en este momento diligencias de investigación activas".
El escrito del fiscal responde a una petición de personación en las diligencias, una solicitud que rechaza al haber sido archivada la denuncia.
El alcalde siente "alivio" y "paz"
Tras la difusión del escrito, el alcalde y senador ha agradecido en un mensaje de vídeo en sus redes sociales "el apoyo" que ha recibido en estas semanas "muy duras" en las que su nombre "ha sido pisoteado".
"Siento alivio, siento paz, siento tranquilidad, no solo por mí, por mi familia, por mis compañeros, por mi equipo", explica Landaluce, que renunció temporalmente a su militancia en el PP tras hacerse pública la denuncia del PSOE.
Landaluce asegura que el fiscal ha archivado el caso "al no encontrar siquiera indicio alguno de nada de nada que investigar. El fiscal no ha necesitado llamar a declarar a ningún testigo, ni pedir ninguna documentación, porque no hay absolutamente nada". "Esto no me va a parar, me va a dar más fuerza", afirma.
El archivo se ha conocido horas después de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, que firmó la denuncia contra el alcalde, dijera en una rueda de prensa que esperaba poder ampliarla la semana que viene, con los audios que han sido publicados posteriormente con supuestas presiones a una exedil.
La denuncia la interpuso el PSOE
El PSOE informó el pasado 10 de enero de que había interpuesto una denuncia contra el alcalde con la que esperaba que se investigaran "supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual" a dos concejalas del PP que se plasmaban en unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles populares.
Estos mensajes salieron a la luz el 28 de octubre de 2024 cuando el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez Fernández publicó en su canal de Telegram capturas de conversaciones del chat de WhatsApp de las ediles.
Los 'pantallazos' habían llegado también al teléfono de otra representante del PSOE de la ciudad remitidos por el dirigente del PP de Algeciras Luis Ángel Fernández Rodríguez, que se los ofrecía por si ayudaban a "la idea de cargarnos a Landaluce".
Las capturas eran de un chat denominado 'Francescas de M.', en el que participaban al menos tres concejalas en aquel momento del PP del Ayuntamiento de Algeciras: Eva Pajares Ruiz (actual delegada de Salud y Consumo de la Junta en el Campo de Gibraltar), Susana Pérez Custodio (que sigue siendo concejala) y Laura Ruiz Gutiérrez, que fue cesada de este cargo en 2021 tras ser condenada por publicar un anuncio de contenido sexual en una página de contactos con el nombre y el teléfono del abogado de su exmarido.
En ese chat, que la representante del PSOE llevó a notario para certificarlos, Eva Pajares contaba que el alcalde, para apartarla de la mesa del chocolate, le "tocó el culo delante de todo el mundo".
En otra conversación, Susana Pérez Custodio describía cómo en una reunión le había "metido mano por debajo de la mesa y se ha dado cuenta todo el mundo".