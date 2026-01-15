La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado archivar la denuncia interpuesta por el PSOE contra el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso o abuso sexual.

Así se desprende de un escrito difundido este jueves por el Ayuntamiento de Algeciras y en el que el fiscal jefe de la Sala de lo Penal informa de que el pasado 9 de enero el fiscal instructor acordó el archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia, por lo que "no existe en este momento diligencias de investigación activas".

El escrito del fiscal responde a una petición de personación en las diligencias, una solicitud que rechaza al haber sido archivada la denuncia.

El alcalde siente "alivio" y "paz" Tras la difusión del escrito, el alcalde y senador ha agradecido en un mensaje de vídeo en sus redes sociales "el apoyo" que ha recibido en estas semanas "muy duras" en las que su nombre "ha sido pisoteado". "Siento alivio, siento paz, siento tranquilidad, no solo por mí, por mi familia, por mis compañeros, por mi equipo", explica Landaluce, que renunció temporalmente a su militancia en el PP tras hacerse pública la denuncia del PSOE. Landaluce asegura que el fiscal ha archivado el caso "al no encontrar siquiera indicio alguno de nada de nada que investigar. El fiscal no ha necesitado llamar a declarar a ningún testigo, ni pedir ninguna documentación, porque no hay absolutamente nada". "Esto no me va a parar, me va a dar más fuerza", afirma. El archivo se ha conocido horas después de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, que firmó la denuncia contra el alcalde, dijera en una rueda de prensa que esperaba poder ampliarla la semana que viene, con los audios que han sido publicados posteriormente con supuestas presiones a una exedil.