El tiempo de este miércoles 14 de enero: el frente de lluvias se diluye a la espera de más inestabilidad

El miércoles arranca en la zona centro de la península Ibérica con los últimos coletazos del frente que dejó el martes importantes lluvias en la zona oeste del país. Será un día con predominio de la nubosidad, con lluvias que ya por la tarde serán residuales y quedarán concentradas en zonas montañosas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

La entrada de un sistema de altas presiones de nuevo por el oeste contribuirá a un aumento progresivo de la estabilidad, aunque no se descartan chubascos localmente fuertes y tormentas ocasionales en zonas de Cádiz que pueden extenderse al oeste del mar de Alborán. La AEMET ha activado el aviso amarillo para el litoral gaditano por precaución.

La niebla hará acto de presencia por la mañana en regiones de montaña de la vertiente atlántica, el oeste de la meseta sur y de Andalucía, el entorno del medio-bajo Ebro y puntos de litoral del nordeste y el sureste, mientras que las temperaturas no sufrirán grandes cambios en líneas generales.

Temperaturas máximas en España para el miércoles 14 de enero El Tiempo RTVE

En Canarias, donde los termómetros pueden marcar más de 20 grados, la del miércoles será una jornada con cielos nubosos, con probabilidad de alguna precipitación débil que puede afectar especialmente a la parte septentrional de las islas montañosas.