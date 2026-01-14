No son curas enfrentándose a agentes de inmigración, son vídeos falsos
Se han difundido en redes sociales vídeos de sacerdotes que se enfrentan a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Es falso. Son grabaciones creadas con inteligencia artificial.
Un vídeo difundido en Instagram y compartido más de 37.000 veces desde el 11 de enero muestra a un supuesto sacerdote que se enfrenta a agentes del ICE acompañado del mensaje "Valiente sacerdote se plana en la puerta y corre a agentes del ICE para proteger a los migrantes". Otro video difundido en Facebook el 9 de enero muestra a un obispo en el exterior de una iglesia gritando a dos agentes con uniforme negro y las siglas del ICE. "No tienen derecho a ponerles las manos encima, esta es la casa de Dios”, dice el religioso. "¡Fuera de la casa del Dios! ¿Me oyen? ¡No tienen un lugar aquí!”, dice un cura con sotana negra a dos supuestos agentes con uniforme con las siglas ICE en un vídeo con más de 20.000 ‘me gusta’ en Instagram desde el 7 de enero. Otra grabación compartida en X más de 2.000 veces expulsando a un agente con uniforme del ICE Un tercer vídeo, compartido en X más de 2.000 veces desde el 9 de enero, muestra a un sacerdote expulsando de una iglesia a un agente del ICE, al que le grita: "Fuera de esta casa. No sé a qué Dios adoras, quizá a uno naranja, pero mi Dios es amor”.
La difusión de estos vídeos se produce en el contexto de la muerte el pasado 7 de enero de Renee Good, de 37 años, por disparos de un agente del servicio de inmigración y aduanas de EE.UU. durante un despliegue contra la inmigración en Mineápolis, en el estado de Minesota.
Son cuatro vídeos generados con inteligencia artificial
Los cuatro vídeos han sido generados con inteligencia artificial (IA). En VerificaRTVE hemos utilizado herramientas de detección de inteligencia artificial y todas ellas indican con un alto nivel de probabilidad que son vídeos falsos creados con esta tecnología.
En el vídeo que se ha viralizado desde el 11 de enero se ve ante la puerta de una iglesia un sacerdote se encara con los agentes federales y les impide el paso. La grabación se ha creado con inteligencia artificial. En VerificaRTVE la hemos analizado con las herramientas de detección de IA HIVE y Sightengine y el resultado que ofrecen es que ha sido generado artificialmente en ambos casos con una probabilidad del 99%. Además, en el vídeo se observan patrones que se asocian a vídeos creados con inteligencia artificial: por ejemplo, el sacerdote sujeta una biblia que encoge cuando la cambia de una mano a otra. El vídeo se difundió por primera vez el 1 de diciembre de 2025, en un perfil que ha publicado otros vídeos similares de supuestos sacerdotes enfrentándose a agentes del ICE. Además, a 14 de enero no hay registros de esta información en medios fiables.
El vídeo del cardenal que se enfrenta a los agentes del ICE en el exterior de una iglesia tiene su origen en un mensaje publicado en TikTok el 31 de diciembre que acumula más de 11 millones de visualizaciones. Tres herramientas de detección de IA (Sight Engine, Hive) y Proyecto IVERES concluyen con más de un 82% de probabilidad que es un vídeo falso. El propio vídeo presenta errores gráficos habituales en imágenes generadas con IA: los perfiles de uno de los policías y el del obispo se confunden y la mano del sacerdote al gesticular cambia de tamaño.
El vídeo del cura con sotana negra que se enfrenta a varios agentes del ICE dentro de una iglesia también está generado con inteligencia artificial. La herramienta Sight Engine concluye que ha sido creado con esta tecnología con una probabilidad del 97% . Hive se pronuncia en el mismo sentido con un porcentaje de confianza del 99% y la herramienta del Proyecto IVERES refleja un 85,9% de probabilidad. También en este vídeo se puede ver con claridad un signo que indica que no es una grabación real. La grabación muestra tres agentes que se acercan al sacerdote, pero inmediatamente después uno de ellos desaparece y en el resto del vídeo sólo se ve a dos.
En cuanto al vídeo del sacerdote de sotana blanca también tiene signos que reflejan que está realizado con inteligencia artificial. La mano del religioso cambia de tamaño. Vemos además que el libro que el cura lleva sujeto en el brazo izquierdo aparece incrustado en el costado. Otro error lo vemos en el uniforme que lleva el supuesto agente, en cuya espalda se lee 'ICE POLE', en lugar del indicativo ICE Police, que puedes ver en la página web del cuerpo policial.
Según la herramienta de detección Hive, el vídeo ha sido creado con IA con una seguridad de un 90,3%.
En VerificaRTVE te hemos alertado de otros vídeos generados con inteligencia que han sido utilizados para desinformar, como en la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y también hemos hecho una reconstrucción visual del tiroteo en el que un agente del ICE mató a una mujer en Mineápolis el 7 de enero a partir de grabaciones de testigos de veracidad contrastada.