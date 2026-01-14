No son curas enfrentándose a agentes de inmigración, son vídeos falsos

Se han difundido en redes sociales vídeos de sacerdotes que se enfrentan a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Es falso. Son grabaciones creadas con inteligencia artificial.

Un vídeo difundido en Instagram y compartido más de 37.000 veces desde el 11 de enero muestra a un supuesto sacerdote que se enfrenta a agentes del ICE acompañado del mensaje "Valiente sacerdote se plana en la puerta y corre a agentes del ICE para proteger a los migrantes". Otro video difundido en Facebook el 9 de enero muestra a un obispo en el exterior de una iglesia gritando a dos agentes con uniforme negro y las siglas del ICE. "No tienen derecho a ponerles las manos encima, esta es la casa de Dios”, dice el religioso. "¡Fuera de la casa del Dios! ¿Me oyen? ¡No tienen un lugar aquí!”, dice un cura con sotana negra a dos supuestos agentes con uniforme con las siglas ICE en un vídeo con más de 20.000 ‘me gusta’ en Instagram desde el 7 de enero. Otra grabación compartida en X más de 2.000 veces expulsando a un agente con uniforme del ICE Un tercer vídeo, compartido en X más de 2.000 veces desde el 9 de enero, muestra a un sacerdote expulsando de una iglesia a un agente del ICE, al que le grita: "Fuera de esta casa. No sé a qué Dios adoras, quizá a uno naranja, pero mi Dios es amor”.

La difusión de estos vídeos se produce en el contexto de la muerte el pasado 7 de enero de Renee Good, de 37 años, por disparos de un agente del servicio de inmigración y aduanas de EE.UU. durante un despliegue contra la inmigración en Mineápolis, en el estado de Minesota.