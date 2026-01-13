Fernando Blanco publica "'w0rldtr33': "Internet se ha convertido en algo que nos está esclavizando"

Fernando Blanco (Soria,1971) lleva 25 años trabajando en el cómic norteamericano, en personajes tan populares como Batman, Catwoman o la Liga de la Justicia. Pero asegura que su actual serie: w0rltr33 (Norma editorial), con guion de James Tynion IV (Hay algo matando niños, The nice house on the lake), es el sitio a donde quería llegar como artista.

“Es la historia que me hubiera gustado hacer cuando empecé a dibujar cómics –nos confiesa-. Luego no he tenido posibilidad de hacerlo y, aunque me gustan todos los proyectos de superhéroes en los que he trabajado, yo siempre he sido un lector más de cómics tipo Vértigo”.

“Además –añade Fernando-, es como cerrar el círculo, porque cuando yo empecé en los noventa me gustaba mucho el rollo ciberpunk, e incluso tuve algún proyecto de ese tipo en mis inicios. Y ahora, 25 años después, ¡por fin lo he conseguido!”.

Página de 'w0rldtr33' (Norma)

Un grupo de amigos enfrentados a la ‘Undernet’ w0rltr33 nos cuenta la historia de Gabriel y sus amigos que, en 1999, descubrieron la Undernet, un lugar secreto de internet. Iban comentando su experiencia en un foro llamado w0rltr33, hasta que Undernet empezó a ejercer un control violento sobre ellos, obligándoles a hacer barbaridades. Creyeron haberla sellado, pero se equivocaban, y Undernet regresa para hacer que el mundo entero conozca el significado de ph34r. “Lo primero que me atrajo del proyecto –asegura Fernando-, es que yo estaba deseando volver a trabajar con James Tynion, con el que había hecho alguna cosa puntual. Tynion estaba empezando a convertirse en uno de los guionistas más importantes del mercado americano y todo lo que veía de él me estaba gustando mucho”. “Lo segundo es el enorme atractivo de esta historia de terror, con un elemento tecnológico, que estaba muy en la línea de lo que a mí me había apetecido siempre hacer. Y cuando ya tuvimos una historia más desarrollada, una biblia, me pareció apasionante cómo trataba el tema de Internet”. “Porque -continúa el dibujante-, recuerdo cuando al principio Internet nos iba a liberar y a poder expresarnos con más libertad. Y sin embargo, se ha convertido en algo que nos está esclavizando. Todo ese concepto que hay detrás, esa crítica a los que están alzándose ahora mismo, me interesaba mucho a nivel filosófico, espiritual e ideológico. Así que es un proyecto con el que me siento muy identificado”. Página de 'w0rldtr33' (Norma)

Una página que saca “lo peor de nosotros” “La metáfora básica del cómic es cómo una página en la Internet escondida saca lo peor de nosotros –asegura Fernando-. Y, en el fondo, es un poco lo que sucede en la realidad, que tú puedes ser una persona muy razonable, muy normal y, de repente, entras en las redes y te quitas todas las inhibiciones hasta convertirte casi en un maníaco insoportable”. “También hemos tratado de llevar ese tema a una dimensión política, a la crispación actual y a lo que se está convirtiendo la sociedad”, añade el dibujante”. “Y hablamos sobre cómo esos héroes idealistas de los 90 se han convertido ahora en pequeños tiranos tecno fascistas, que se comportan como niños caprichosos que solo quieren que se haga lo que ellos dicen y que no son capaces de negociar nada que no redunde en su propio beneficio”. Página de 'w0rldtr33' (Norma)

“El árbol del mundo” Por si os habéis preguntado qué significa ese título tan enigmático, está escrito con Leet, un estilo de escritura llamado también 1337 o Leetspeak, que es muy popular en internet y que consiste en sustituir letras por números o símbolos visualmente similares. Así que el título del cómic sería Worldtree (El árbol del mundo). "Enlaza con la mitología nórdica y el Árbol del Mundo (Yggdrasil, un fresno gigante que conecta los nueve mundos cósmicos, siendo el eje central que representa la vida, el conocimiento y el destino). Queríamos que representara el nexo entre el mundo digital y el real y, a la vez, darle un cierto toque mitológico al trasfondo de la historia”, nos explica Fernando. Otra cosa novedosa del cómic es que no esté ambientado en los 80 sino en los 90. "Aunque yo nací en los 70 y James en los 80, creo que nos une mucho esa década en la que él era un niño y yo un veinteañero. El Cyberpunk, la música industrial y esas movidas de la época nos marcaron. Y ya sabemos cómo la imaginación infantil nos marca para siempre”. Página de 'w0rldtr33' (Norma)

"Tynion te bombardea con ideas constantemente" En cuanto a su trabajo con uno de los mejores guionistas actuales, Fernando nos comenta: "Tynion te bombardea con ideas constantemente y espera que tú le mandes ideas de vuelta. No plantea una historia cerrada, sino que me deja margen de maniobra. Normalmente nos reunimos al principio de cada arco, me cuenta un poco de lo que ca a ir y me pide mi opinión". "A veces mis ideas van más en la línea visual y otras le comento cosas acerca de los personajes, o sobre ideas que creo que pueden encajar en la historia", añade. En cuanto a si para documentarse se han atrevido a navegar en la darknet (o red oscura), Fernando nos comenta:" Yo no. Ni se me ha ocurrido. James si me comentó que había intentado, por lo menos, intentar enterarse de cuáles eran los protocolos para acceder y ese tipo de cosas, pero tampoco quiso indagar mucho porque lo que pueda haber allí no nos mola nada". La otra gran colaboradora del cómic es la premiada colorista Jordi Bellaire (The nice house on the lake) "Trabajar con ella es una maravilla –nos comenta Fernando-. ya es el tercer proyecto largo que hago con ella y ni me molesto en decirle con que colores me imagino para una escena o en darle referencias, porque ella tiene tendencia a ir en otra dirección completamente diferente a lo que yo le digo, y siempre logra mejorar mi idea original. Así que le doy total libertad y siempre me sorprende para bien. Porque tiene un instinto brutal para colorear y para crear atmósferas. Y es la mejor adaptándose al estilo de los dibujantes". Portada del primer volumen de 'w0rldtr33' (Norma)

¿Cómo se consigue inquietar en un cómic? El gran aliado del cine de terror es el sonido, pero… ¿Cómo se consigue crear esa atmósfera terrorífica en un cómic? “Creo que es una combinación de muchas cosas –asegura Fernando-. Tienes diferentes herramientas y se trata de que todas trabajen al unísono. Para empezar la forma en que narras la historia, dosificando el ritmo. Y ahí está el uso que hacemos de las rejillas para mantener un ritmo de lectura que podamos romper en determinados momentos”. “También es fundamental el color de Jordi, de gran importancia a la hora de crear esas atmósferas -continúa el dibujante-. O las onomatopeyas que diseña Aditya Bidikar, esos ruidos extraños de que no se pueden leer pero que transmiten una sensación muy inquietante. Muchas veces las letras están dibujadas buscando ese tipo de sonidos que hacía un antiguo módem de internet, esos sonidos chirriantes que son muy difíciles de imitar con la voz. Todos esos elementos forman parte de la búsqueda de esa atmósfera inquietante”. “Sin olvidar el grafismo y el uso de la abstracción en determinados momentos, que también contribuyen a crear esa atmósfera extraña, antinatural…”, concluye. Una portada de 'w0rldtr33' (Norma)

Una inquietante villana El reparto de la serie es muy coral, pero es inevitable destacar a la villana, que siempre ataca desnuda y que luce unos llamativos tatuajes. “Es el último personaje que creamos, cuando ya estaba empezando a dibujar la serie. Un día James me comentó que necesitábamos una villana carismática que sirviera de gancho al lector. Como Erica Slaughter (la cazadora de monstruos de Hay algo matando niños) o la “mujer misteriosa” de El departamento de la verdad” (otras dos series con guiones de James Tynion IV). “Queríamos una mezcla de ambas, que tuviera la imagen carismática de Erica y, al mismo tiempo, fuera una inquietante villana como la mujer misteriosa, ya que iba a llevar la trama. Además, esa psicópata que va matando gente también nos daba pie a introducir el thriller policíaco dentro de esta estructura de terror y ciencia ficción”. Página de 'w0rldtr33' (Norma)