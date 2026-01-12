Juan Nieto, investigador del CNAG: "El atlas celular de la inflamación utiliza la IA para acelerar el diagnóstico"
- El Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) publica el primer mapa a partir de muestras de sangre
- El estudio permite alimentar un modelo computacional que acelera la detección de lupus, artritis o psoriasis
La inflamación es la respuesta natural del sistema inmunitario ante una agresión —ya sea un golpe, una fractura o una infección—, pero su cronificación puede derivar en enfermedades graves. Para combatir este problema, el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) ha desarrollado el primer atlas celular de la inflamación, un hito que promete revolucionar el diagnóstico médico.
En una entrevista para el Canal 24 Horas, Juan Nieto, inmunólogo del CNAG y uno de los investigadores principales del estudio, ha explicado que el objetivo es entender por qué estos eventos inflamatorios pierden el control en patologías como la artritis o el lupus. "Hemos caracterizado todos los patrones inflamatorios que se suceden en cada célula para aplicar un modelo computacional que nos ayude a clasificar a los pacientes por grupo de enfermedad", señala el experto.
La sangre como ventana al organismo
La gran innovación de este atlas reside en su accesibilidad. Los investigadores han utilizado muestras de sangre, la fuente de información más sencilla de obtener, para mapear las células y determinar cómo se comportan ante enfermedades crónicas, procesos agudos e incluso el cáncer. "Lo que hemos generado es un modelo de inteligencia artificial capaz de acelerar el diagnóstico para que los pacientes no tengan que pasar por tantas etapas ni diferentes técnicas", afirma Nieto.
Este atlas funciona como una referencia universal. Al introducir los datos de un nuevo paciente en el sistema, la IA puede localizar rápidamente en qué "perfil inflamatorio" encaja, ofreciendo una orientación clínica mucho más ágil y precisa que los métodos tradicionales.
El reto ético de la IA
Preguntado por la controversia que genera el uso de la IA en el ámbito sanitario, el inmunólogo del CNAG se muestra partidario de su aplicación, aunque siempre bajo una estricta supervisión. Nieto insiste en que el uso de estas herramientas debe estar ligado a principios éticos innegociables: "Debemos aprender a utilizarlas guardando la privacidad de los pacientes y las normativas existentes".
Para el investigador, el beneficio final para la humanidad justifica la adopción de estas nuevas tecnologías: "El único objetivo es generar un beneficio real. Tenemos que estar preparados para usar estas herramientas, pero siempre considerando los estándares éticos de los pacientes, que son el punto principal y los mayores colaboradores de estas iniciativas", concluye.