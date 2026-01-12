Juan Nieto, investigador del CNAG: "El atlas celular de la inflamación utiliza la IA para acelerar el diagnóstico"

La inflamación es la respuesta natural del sistema inmunitario ante una agresión —ya sea un golpe, una fractura o una infección—, pero su cronificación puede derivar en enfermedades graves. Para combatir este problema, el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) ha desarrollado el primer atlas celular de la inflamación, un hito que promete revolucionar el diagnóstico médico.

En una entrevista para el Canal 24 Horas, Juan Nieto, inmunólogo del CNAG y uno de los investigadores principales del estudio, ha explicado que el objetivo es entender por qué estos eventos inflamatorios pierden el control en patologías como la artritis o el lupus. "Hemos caracterizado todos los patrones inflamatorios que se suceden en cada célula para aplicar un modelo computacional que nos ayude a clasificar a los pacientes por grupo de enfermedad", señala el experto.

La sangre como ventana al organismo La gran innovación de este atlas reside en su accesibilidad. Los investigadores han utilizado muestras de sangre, la fuente de información más sencilla de obtener, para mapear las células y determinar cómo se comportan ante enfermedades crónicas, procesos agudos e incluso el cáncer. "Lo que hemos generado es un modelo de inteligencia artificial capaz de acelerar el diagnóstico para que los pacientes no tengan que pasar por tantas etapas ni diferentes técnicas", afirma Nieto. El Atlas Celular Humano permitirá tratamientos médicos más personalizados y precisos INÉS MODRÓN LECUE Este atlas funciona como una referencia universal. Al introducir los datos de un nuevo paciente en el sistema, la IA puede localizar rápidamente en qué "perfil inflamatorio" encaja, ofreciendo una orientación clínica mucho más ágil y precisa que los métodos tradicionales.