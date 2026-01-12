El aeropuerto de Fráncfort cancela más de cien vuelos previstos para este lunes por el temporal de nieve y hielo

El aeropuerto de Fráncfort, el más grande de Alemania y de la Europa continental, cancela 102 de los 1052 vuelos programados para este lunes debido al temporal de nieve y hielo que afecta al país.

El número de vuelos cancelados podría seguir aumentando a lo largo del día, tal y como ha detallado un portavoz del grupo aeroportuario Fraport, la empresa a cargo del recinto, a la agencia de noticias alemana DPA, y se espera que las interrupciones duren hasta el mediodía, hora local.

El servicio meteorológico nacional de Alemania (DWD) emitió avisos de condiciones meteorológicas adversas por heladas en algunas zonas del estado federado de Hesse, donde se encuentra el aeropuerto de Fráncfort.

Desde la página web del aeropuerto alemán se recomienda a los pasajeros que revisen la situación de su vuelo antes de viajar y acudir al aeropuerto, como mínimo, tres horas antes del despegue.

En otras regiones de Alemania se han emitido también advertencias por la misma razón, afectando a las líneas de trenes de larga distancia, que están prácticamente parados en el norte del país, y muchos colegios han cerrado –en el estado más poblado del país, Renania del Norte-Westfalia, más de 5400 escuelas permanecen cerradas este lunes como medida de precaución-.