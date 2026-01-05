Condenan a penas de entre cuatro y ocho meses de cárcel a diez ciberacosadores de Brigitte Macron
- Los condenados difundieron bulos sobre que la esposa de Macron había nacido hombre y era transgénero
- Tendrán que indemnizar a la primera dama de Francia con 10.000 euros por daños morales
El Tribunal Correccional de París ha condenado este lunes a penas de cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, aunque solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia.
Además, todos tendrán que abonar de forma solidaria a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales.
Los condenados difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre y que era una mujer transgénero, una mentira recurrente desde la llegada al poder de su marido. También expresaron comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad entre la primera dama y el presidente francés -ella es 24 años mayor-, tildándolo incluso de "pedofilia".
Los condenados: de una vidente a un corredor de bolsa
Los acusados tienen edades comprendidas entre 41 y 65 años, y profesiones muy dispares, entre las que destacan desde una vidente hasta un corredor de bolsa pasando por un cargo electo local, un corredor de bolsa, un escritor o un galerista.
La sentencia supone una victoria clave para los Macron, ya que también están llevando a cabo una demanda por difamación en Estados Unidos contra la influencer y podcaster ultraderechista Candace Owens, quien también ha afirmado que Brigitte nació varón.
Owens aseguró en varias ocasiones que Brigitte nació bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, el nombre legal su hermano, y que posteriormente transicionó para convertirse en mujer. La denuncia, que contiene 22 cargos, ha sido presentada ante un Tribunal de Delaware y acusa a Owens de difundir afirmaciones "falsas" para "para promocionar su plataforma independiente, ganar notoriedad y ganar dinero". Los Macron también aseguran que la influencer ha emprendido "una campaña de humillación global" en su contra.