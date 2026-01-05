Condenan a penas de entre cuatro y ocho meses de cárcel a diez ciberacosadores de Brigitte Macron

El Tribunal Correccional de París ha condenado este lunes a penas de cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, aunque solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia.

Además, todos tendrán que abonar de forma solidaria a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

Los condenados difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre y que era una mujer transgénero, una mentira recurrente desde la llegada al poder de su marido. También expresaron comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad entre la primera dama y el presidente francés -ella es 24 años mayor-, tildándolo incluso de "pedofilia".