Impacta una partícula espacial en el satélite SpainSat NG II, pero no se ven comprometidas sus capacidades operativas
- El evento ha ocurrido durante la fase de la transferencia orbital, ha informado Indra en un comunicado
- El SpainSat NG II es uno de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo
Una partícula espacial ha impactado de manera fortuita en el satélite SpainSat NG II. El evento ha ocurrido durante la fase de la transferencia orbital, ha informado la empresa tecnológica española Indra en un comunicado.
Hisdesat, operadora del satélite en la cual Indra ostenta una participación mayoritaria, ha informado de la puesta en marcha de un plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios comprometidos con el Ministerio de Defensa y el resto de sus clientes.
La compañía ha indicado que las capacidades operativas del satélite no se han visto afectadas y que mantiene el compromiso con los objetivos estratégicos del programa SpainSat NG II y su capacidad para la prestación de los servicios comprometidos.
Tras al análisis técnico del incidente, si se confirma que los daños afectan a zonas críticas del satélite, la compañía ha comunicado que se pondrá en marcha su sustitución a la mayor brevedad.
Uno de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo
El SpainSat NG II es uno de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo. Ofrece una capacidad dual, segura y resiliente para las Fuerzas Armadas españolas, organismos internacionales como la Comisión Europea (GOVSATCOM), la OTAN y países aliados.
El satélite fue lanzado el pasado 24 de octubre desde la base de Cabo Cañaveral, en el estado de Florida (EE.UU.) y se unió en el espacio a su 'gemelo', el SpainSat NG I, que había sido puesto en órbita en enero del mismo año.
Indra cerró la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia antes de finalizar 2025. La operación supuso la toma de control de Hisdesat, la rama de satélites militares de Hispasat, que es el principal operador de servicios gubernamentales por satélite en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores.