Impacta una partícula espacial en el satélite SpainSat NG II, pero no se ven comprometidas sus capacidades operativas

Una partícula espacial ha impactado de manera fortuita en el satélite SpainSat NG II. El evento ha ocurrido durante la fase de la transferencia orbital, ha informado la empresa tecnológica española Indra en un comunicado.

Hisdesat, operadora del satélite en la cual Indra ostenta una participación mayoritaria, ha informado de la puesta en marcha de un plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios comprometidos con el Ministerio de Defensa y el resto de sus clientes.

La compañía ha indicado que las capacidades operativas del satélite no se han visto afectadas y que mantiene el compromiso con los objetivos estratégicos del programa SpainSat NG II y su capacidad para la prestación de los servicios comprometidos.

Tras al análisis técnico del incidente, si se confirma que los daños afectan a zonas críticas del satélite, la compañía ha comunicado que se pondrá en marcha su sustitución a la mayor brevedad.