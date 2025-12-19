Burundi está "desbordado" tras recibir miles de refugiados congoleños por la violencia en el este del Congo
- ACNUR estima que 200.000 congoleños se han desplazado desde comienzos de diciembre
- EE.UU. considera que las acciones del M23 son una violación de los acuerdos de paz
La agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este viernes de combates en Uvira, al este de la República Democrática del Congo, lo que ha obligado a más de 84.000 congoleños a huir a Burundi, país que se encuentra "desbordado" al haber superado la capacidad de acogida. En total, más de 200.000 congoleños han solicitado asilo en Burundi.
Los combates continúan en esa ciudad oriental congoleña a pesar del anuncio de retirada de los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), vinculados a Ruanda, en una aparente concesión a Estados Unidos, mediador en el conflicto entre Ruanda y el Congo, que firmaron un acuerdo de paz en Washington a principios de este mes.
La representante de ACNUR en Burundi, Brigitte Mukaenga-eno, ha informado a la prensa en Ginebra que llegan diariamente barcos "en muy malas condiciones" llenos de refugiados a través del lago Tanganica. Mukaenga-eno ha descrito las condiciones inadecuadas en los campamentos de Burundi, con largas colas para obtener suministros limitados de comida y agua, y malas condiciones sanitarias que han provocado brotes de cólera.
Una refugiada, Mapendo Malahaba, de 50 años y madre de siete hijos, ha declarado a Reuters en su centro de recepción de refugiados en Burundi que se había separado de sus hijos mientras huía. Otro refugiado del mismo centro ha protestado por la escasez de recursos: "No tenemos ni bebidas ni baño. La población está sufriendo. Es catastrófico".
Naciones Unidas ha lanzado un llamamiento de emergencia para recaudar 35 millones de dólares (casi 30 millones de euros) con el fin de brindar una acogida digna a las personas que han huido a Burundi.
El M23 amenaza la estabilidad del Congo
El M23 tomó la semana pasada el control de Uvira, una ciudad de miles de habitantes que controla la frontera terrestre con Burundi. Bajo la presión estadounidense, los rebeldes anunciaron el pasado lunes que se retirarían para apoyar los esfuerzos de Estados Unidos y Qatar por mediar en el conflicto entre la República Democrática del Congo y Ruanda.
En una publicación en X, el líder del M23, Bertrand Bisimwa, aseguró que la retirada culminaría el jueves pasado e instó a la población civil a mantener la calma. A pesar de que periodistas congoleños han publicado en sus redes sociales vídeos de columnas de combatientes y vehículos del M23 saliendo de la urbe, policías y agentes de inteligencia del M23, vestidos de civil, seguían desplegados la mañana del jueves en Uvira.
Los presidentes congoleño Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre un acuerdo de paz en Washington en presencia de Trump. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, ha criticado que las "las acciones de Ruanda" constituyen "una clara violación de los Acuerdos de Washington" y ha advertido que EE.UU. tomará medidas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.