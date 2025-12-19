Burundi está "desbordado" tras recibir miles de refugiados congoleños por la violencia en el este del Congo

La agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este viernes de combates en Uvira, al este de la República Democrática del Congo, lo que ha obligado a más de 84.000 congoleños a huir a Burundi, país que se encuentra "desbordado" al haber superado la capacidad de acogida. En total, más de 200.000 congoleños han solicitado asilo en Burundi.

Los combates continúan en esa ciudad oriental congoleña a pesar del anuncio de retirada de los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), vinculados a Ruanda, en una aparente concesión a Estados Unidos, mediador en el conflicto entre Ruanda y el Congo, que firmaron un acuerdo de paz en Washington a principios de este mes.

La representante de ACNUR en Burundi, Brigitte Mukaenga-eno, ha informado a la prensa en Ginebra que llegan diariamente barcos "en muy malas condiciones" llenos de refugiados a través del lago Tanganica. Mukaenga-eno ha descrito las condiciones inadecuadas en los campamentos de Burundi, con largas colas para obtener suministros limitados de comida y agua, y malas condiciones sanitarias que han provocado brotes de cólera.

Una refugiada, Mapendo Malahaba, de 50 años y madre de siete hijos, ha declarado a Reuters en su centro de recepción de refugiados en Burundi que se había separado de sus hijos mientras huía. Otro refugiado del mismo centro ha protestado por la escasez de recursos: "No tenemos ni bebidas ni baño. La población está sufriendo. Es catastrófico".

Civiles congoleños llegan a un centro de recepción en Gatumba , Burundi, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Evrard Ngendakumana

Naciones Unidas ha lanzado un llamamiento de emergencia para recaudar 35 millones de dólares (casi 30 millones de euros) con el fin de brindar una acogida digna a las personas que han huido a Burundi.