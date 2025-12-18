La Justicia europea da la razón por primera vez a un refugiado sirio en su denuncia contra las devoluciones en caliente

Más de cinco años después de su llegada a suelo europeo y de su devolución en caliente a las pocas horas, el refugiado sirio Alaa Hamoudi ha recibido un espaldarazo histórico en su denuncia contra la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex.

Este jueves 18 de diciembre, Día Internacional de los Migrantes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado una apelación de Frontex y ha sentenciado que Hamoudi tenía razón, en lo que supone la primera victoria legal en un caso contra las devoluciones en caliente que lleva a cabo la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea.

"En el presente caso, la declaración testimonial del señor Hamoudi y un artículo de prensa en el que se narra la operación de devolución de la que afirma haber sido víctima son suficientemente detallados, específicos y coherentes como para constituir pruebas prima facie", concluye la sentencia del TJUE, según ha comunicado la ONG legal que ha llevado el caso, front-LEX.

"La sentencia de hoy es histórica, ya que va mucho más allá de la búsqueda de justicia de Alaa Hamoudi", señala el director de litigación de front-LEX, Itfach Cohen. Podría ser el principio del fin de "la impunidad jurídica de facto de la que Frontex ha disfrutado durante los últimos 20 años", ha celebrado.

Un precedente para las víctimas de devoluciones en caliente Es importante la mención al término del latín prima facie en la sentencia del tribunal establecido en Luxemburgo. En la práctica jurídica, este concepto se refiere a las pruebas iniciales aportadas por el demandante, que se valoran sin que sirvan por lo general para concluir que el hecho denunciado está probado definitivamente. Pero, dado el "importante desequilibrio entre Frontex y sus víctimas en cuanto a su capacidad para aportar pruebas", tal y como afirma front-LEX, el detallado relato de Hamoudi se considera suficiente para probar que dice la verdad. Además, este ciudadano sirio aportó fotos y vídeos de los momentos de su llegada y de la expulsión. La decisión del TJUE sienta un "nuevo precedente" para las futuras demandas sobre devoluciones en caliente, explica Cohen. No será necesario que los afectados presenten una "prueba directa", dada su vulnerabilidad en esta situación y la dificultad para conseguir estas evidencias. Solo hará falta "una versión específica y consistente con los hechos". A la izquierda, Alaa Hamoudi; a la derecha, su abogado Iftach Cohen CEDIDA

Normas "especiales" En ese sentido, la corte europea ha establecido que, en los casos de expulsión colectiva presentados contra Frontex, deben aplicarse "normas específicas en materia de pruebas" que sirvan para paliar este desequilibrio. "Estas normas especiales contribuirán, a partir de ahora, a garantizar un mayor equilibrio procesal entre Frontex y sus víctimas ante el tribunal, y beneficiarán a todas las futuras víctimas de las actividades de Frontex", defienden desde la ONG que ha asistido a Hamoudi. "Los jueces han considerado que la versión de Alaa es detallada, específica, creíble y coherente, y que cuando una víctima de Frontex consigue aportar tales pruebas, el tribunal está obligado a exigir a Frontex que despeje las dudas sobre la veracidad de las denuncias de devolución", apunta Cohen. Devoluciones de inmigrantes en la frontera: así funciona el procedimiento VerificaRTVE

Un trayecto infernal Hamoudi llegó el 28 de abril de 2020 a la isla griega de Samos huyendo de la guerra. Tenía como objetivo llegar a Europa y pedir asilo como refugiado. "Quería encontrar paz en un país agradable y a salvo", contaba el año pasado en un reportaje en RTVE Noticias. El sueño de pisar suelo europeo duró poco. Ese mismo día, la Policía griega lo interceptó en tierra junto a sus compañeros para ser enviado de nuevo al mar en una devolución en caliente. Durante 24 horas, quedó a merced del oleaje y de los constantes intentos de las patrulleras griegas por evitar que la marea los arrastrase nuevamente a la isla. En lo que bautizó como "bote de la muerte", Hamoudi solo podía pensar en cómo salir sano y salvo. Un día después de entrar en Europa, un barco de la Guardia Costera turca los subió a bordo y los trasladó al país. A su llegada, fue encarcelado durante dos semanas y privado de su pasaporte. La estancia en Turquía fue una pesadilla. "Me sentía psicológicamente agotado debido a mis malas condiciones de vida y mi ausencia de papeles; temía que me atraparan y me enviaran de regreso a Siria", explica. Tras meses de espera agónica, logró pedir asilo como refugiado a Alemania, donde reside actualmente. ¿Por qué son polémicas las 'devoluciones en caliente'? PALOMA DE SALAS

Un avión de Frontex sobrevoló la zona de las devoluciones Hamoudi presentó la denuncia por daños contra Frontex en marzo de 2022 ante la Corte General del TJUE, donde incluyó pruebas fotográficas y de vídeo de su llegada a Europa y de su expulsión. El caso fue desestimado en primera instancia y el denunciante apeló en 2024. Su denuncia se basaba además en reportes periodísticos de medios como Bellingcat o Der Spiegel, que demostraron que un avión de Frontex sobrevoló la zona donde se dio la larga operación de devolución aquellos días de abril de 2020. En mayo de 2021, un informe publicado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), también incluido en la denuncia, demostró los hechos denunciados por Hamoudi y reveló la existencia de una práctica sistemática de devoluciones en el Egeo, así como la facilitación y encubrimiento de estas devoluciones dentro de Frontex, mediante la omisión intencionada de informar sobre las devoluciones y la reubicación de la vigilancia aérea para evitar presenciarlas. 14.31 min Europa Abierta - Frontex cuestionada por su control de la inmigración en la UE En febrero de 2025 tuvo lugar una audiencia en el TJUE en la que el abogado de Frontex reconoció públicamente por primera vez que la devolución del 28 y el 29 de abril de 2020 tuvo lugar, aunque se negó a confirmar o desmentir si un avión de vigilancia de Frontex estuvo presente en el lugar. En abril de este año, el abogado general de la UE, Rimvydas Norkus, emitió su opinión sobre el caso, la primera en 20 años en la que se abordan las acciones de Frontex. En ella, consideraba que la valoración del tribunal en primera instancia ponía "el listón muy alto" en cuanto a la exigencia de pruebas en algunos aspectos del caso y pedía reglas "especiales y distintas" sobre las pruebas que tenían que aportar las víctimas de las devoluciones.