Los fans de Robe Iniesta le dan su último adiós en Plasencia: "Nos salvó la vida a muchos y ha hecho un mundo mejor"

Robe Iniesta, el alma de Extremoduro, sigue viviendo en sus fans, que han acudido este domingo a rendirle homenaje al Palacio de Congresos de Plasencia, donde le han dado su último adiós tras su muerte el pasado miércoles. Han sido centenares de personas llegadas de todos puntos del país que, incluso, han llegado a hacer noche allí.

"Era una persona especial. Era músico, poeta y filósofo. Nos cambió la vida a muchos, nos salvó la vida a muchos y ha hecho un mundo mejor, así que se lo merece", relata entre lágrimas a Radio 5 una de las asistentes, que relata el ambiente en torno al Palacio de Congresos "súper emotivo".

En la fila, antes de entrar, una mujer porta un cartel que reza "Joder, qué guarrada sin ti", parte de la letra de la canción 'Salir', de la banda extremeña.

"Nosotros somos vecinos, le conocemos y queríamos darle nuestro pequeño homenaje", relata otra pareja a los micrónofos de la radio pública. Otro chico, portavoz de su grupo de amigos, llegados desde Lucena (Córdoba), cuenta: "Estamos aquí porque ha sido alguien muy importante para nosotros y qué menos que despedirlo bien".

"Es el mejor literato, el mejor músico, el mejor poeta y se merece esto y mucho más. Le he seguido siempre toda su carrera, con Extremoduro, con Robe, y no se merece menos que estar aquí hoy", relata también a Efe otro de los asistentes.

Iván, procedente de Béjar (Salamanca), también se ha sumado a la cola desde las siete de la mañana "igual que el compañero, a darle el último adiós".