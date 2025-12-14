Los fans de Robe Iniesta le dan su último adiós en Plasencia: "Nos salvó la vida a muchos y ha hecho un mundo mejor"
- El músico, el alma de Extremoduro, falleció el pasado miércoles a los 63 años
- Cientos de personas han acudido procedentes de distintos lugares de españa: "Ha hecho leyenda"
Robe Iniesta, el alma de Extremoduro, sigue viviendo en sus fans, que han acudido este domingo a rendirle homenaje al Palacio de Congresos de Plasencia, donde le han dado su último adiós tras su muerte el pasado miércoles. Han sido centenares de personas llegadas de todos puntos del país que, incluso, han llegado a hacer noche allí.
"Era una persona especial. Era músico, poeta y filósofo. Nos cambió la vida a muchos, nos salvó la vida a muchos y ha hecho un mundo mejor, así que se lo merece", relata entre lágrimas a Radio 5 una de las asistentes, que relata el ambiente en torno al Palacio de Congresos "súper emotivo".
En la fila, antes de entrar, una mujer porta un cartel que reza "Joder, qué guarrada sin ti", parte de la letra de la canción 'Salir', de la banda extremeña.
"Nosotros somos vecinos, le conocemos y queríamos darle nuestro pequeño homenaje", relata otra pareja a los micrónofos de la radio pública. Otro chico, portavoz de su grupo de amigos, llegados desde Lucena (Córdoba), cuenta: "Estamos aquí porque ha sido alguien muy importante para nosotros y qué menos que despedirlo bien".
"Es el mejor literato, el mejor músico, el mejor poeta y se merece esto y mucho más. Le he seguido siempre toda su carrera, con Extremoduro, con Robe, y no se merece menos que estar aquí hoy", relata también a Efe otro de los asistentes.
Iván, procedente de Béjar (Salamanca), también se ha sumado a la cola desde las siete de la mañana "igual que el compañero, a darle el último adiós".
"Un tío que ha hecho leyenda"
Sobre el acto de homenaje, ha reconocido que no sabía qué iba a encontrarse dentro del recinto, pero sí ha mostrado una gran expectación:"Estamos curiosos de entrar y verlo". Para él, Robe Iniesta fue "prácticamente Dios", "un tío que ha hecho leyenda".
Plácido, vecino de Plasencia, ha destacado que "vamos a estar aquí todo el día dando ese pequeño homenaje que podamos rendir a una gran persona".
Abel ha calificado la jornada como "un día triste" para la ciudad, al despedir "a un personaje importante que llevó el nombre de Plasencia a muchos rincones, no solo de España, sino también de Europa". Para él, Robe fue "un gran ácrata, un artista y un filósofo en su oficio", aunque ha expresado sus dudas sobre si el propio músico habría querido un acto de este tipo.
Desde la comarca cacereña de Las Hurdes ha llegado Ana, que portaba flores amarillas "para acordarnos de su pelo". "Robe forma parte de toda nuestra vida", ha asegurado. Silvia, otra de las asistentes, ha relatado el valor personal que tuvo la música del artista en un momento difícil.
"Después de pasar un largo duelo, parte de nuestra cura fue con Robe en un concierto en Valladolid", ha recordado al señalar que aquel concierto supuso "nuestra recompensa" y una ayuda para superar ese proceso.
El homenaje ha comenzado a las 10:00 horas con la apertura de puertas del Palacio de Congresos y se extenderá hasta las 22:00 horas, en una jornada marcada por la emoción y el recuerdo de uno de los músicos más influyentes vinculados a la ciudad de Plasencia.